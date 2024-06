Cinq mètres d'avance... puis cinq de retard : Tedesco est revenu sur "la phase inquiétante" de Witsel contre le Monténégro

Une phase du match contre le Monténégro est soulignée presque sans cesse, depuis mercredi soir. Axel Witsel, complètement pris de vitesse dans la profondeur par Mislutin Osmajic, l'attaquant de Preston North End.

C'est une phase qui a fait couler beaucoup d'encre, sur les réseaux sociaux. En seconde période, Mislutin Osmajic part avec cinq mètres de retard sur Axel Witsel, et termine sa course avec cinq mètres d'avance. Une séquence qui a beaucoup inquiété, avant l'Euro.

Mercredi, en conférence de presse, après la rencontre, Domenico Tedesco avait déclaré qu'il lui fallait analyser la phase une nouvelle fois avant de se prononcer. Ce vendredi, la question lui a donc été, à nouveau, posée.

"C'est effectivement une question de positionnement, comme je le pensais mercredi. Nous avons revu la phase et nous avons discuté avec Axel, lui-même. Il saute, laisse passer le ballon parce qu'il va dans la profondeur et pense que Casteels est plus éloigné que ça de son but. Nous le pensions aussi. Sa position de départ n'était pas faite pour une course dans la profondeur."

Tedesco reprend pour Witsel, mais cette erreur ne pourra plus se reproduire

Intelligent, de la part de Tedesco, de rejeter, en partie, la faute sur Koen Casteels, dont la confiance est boostée par le fait qu'il sera le numéro entre les perches de la Belgique. Cela ne restait qu'une répétition générale, mais tout devra être parfait, en Allemagne.

Dans les rangs de l'Atlético de Madrid, Axel Witsel a l'habitude d'évoluer dans une défense à trois, avec deux joueurs rapides à ses côtés qui prennent les courses dans le dos quand il le faut, tandis que notre compatriote s'occupe plutôt des duels, au sol, comme aériens, ainsi que du marquage.

Dans une défense à quatre sans joueur très rapide à ses côtés, Witsel devra faire attention à son dos, ou s'arranger avec ses partenaires pour qu'il soit couvert. Car une telle phase avec Kylian Mbappé, Phil Foden ou Kai Havertz en face...