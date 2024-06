Une aide... du monde politique francophone pour aider le Standard à sortir de la galère ?

Plusieurs entités essayent d'aider le Standard, mais rebroussent chemin devant l'immensité de la tâche à accomplir. Même le monde politique francophone s'activerait de son côté...

Le Standard est toujours à la recherche d'un repreneur. Si Luciano d'Onofrio essaye de trouver des investisseurs capables d'injecter suffisamment d'argent dans le club, ceux-ci rebroussent généralement chemin devant l'immensité de la tâche à accomplir.

Pendant ce temps, tout le monde quitte le navire, ou est remercié. Trois membres du staff médical l'ont été, José Jeunechamps et Bernd Thijs seront probablement partis dans les prochains jours et la majorité des joueurs ayant terminé le dernier exercice ne sera plus là, à la reprise.

Personne n'en a réellement les moyens, mais beaucoup d'entités essayent, à leur échelle, d'aider ou de s'activer pour la survie du Matricule 16. Dans le monde politique francophone, aussi, on chercherait des solutions.

Le monde politique francophone peut-il sauver le Standard ?

C'est le journaliste belge Sacha Tavolieri qui l'annonce, ce samedi. Selon ses dires, en off, la politique "sort ses réseaux et outils d’investissement pour aider le Standard de Liège à survivre avec l’argument que le socle social et culturel que représente le club liégeois ne doit pas être laissé à l’abandon."

Le plus gênant pour les investisseurs, toujours selon la même source, ce ne sont pas les dettes à rembourser, mais bien la quantité d'argent à réinjecter en plus du faible capital déjà présent dans le club afin de retrouver une structure stable et compétitive. On ne sait pas encore quel sera l'avenir du Standard, mais le monde politique n'a visiblement pas prévu d'abandonner le Matricule 16.