Jesse Mputu (ex-Union, RFC Liège) va quitter Alost en pleine bourre : "Je veux retrouver le monde professionnel"

Toujours sous contrat à Alost, Jesse Mputu ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L'ancien joueur du RFC Liège aimerait retrouver la Challenger Pro League, mais il ne serait pas contre le fait de signer dans un club ambitieux de D1 ACFF... avec la montée en ligne de mire.

Ce samedi, Jesse Mputu, parti du RFC Liège au mois de janvier, a accordé une interview à Walfoot.be, dans laquelle il est revenu, pour la première fois, sur son départ du Matricule 4 (lire ici).

L'attaquant de 29 ans avait quitté Rocourt pour Alost, dans le but de retrouver, rapidement, la Challenger Pro League, le tout à dix minutes de chez lui. Néanmoins, au bord de la faillite, le club risque de redescendre en première provinciale, et va donc perdre tous ses joueurs.

"Je m'étais un petit peu renseigné sur le club avant de signer. Il y a des problèmes, mais ils ont aussi été exagérés, dans les médias. Le club ne me doit pas d'argent, c'est aussi le cas pour beaucoup de joueurs. C'est plutôt dans la gestion que le club a failli, les problèmes réels sont là."

Eendracht Aalst

Pour Jesse Mputu, le rêve serait de retrouver la Challenger Pro League

"Avec du recul, ce n'était pas un mauvais choix. J'ai été champion, après la montée avec Liège la saison précédente. En plus de ça, j'ai su être décisif. Les premiers matchs étaient difficiles, je n'avais plus joué nonante minutes depuis six ou sept mois. Ensuite, j'ai inscrit huit buts et délivré sept passes décisives en quinze matchs, en jouant sur le côté gauche, plutôt qu'en pointe. J'étais le seul dans le noyau avec le profil recherché par l'entraîneur" a poursuivi le droitier.

Toujours sous contrat avec le club, Jesse Mputu attend maintenant de voir de quoi son avenir sera fait. "J'ai déjà été contacté par plusieurs clubs de Nationale 1. J'ai aussi eu quelques touches en D1B, mais ça ne s'est malheureusement pas fait, pour des raisons extra sportives."

"J'ai toujours cette amertume pour la D1B. Je suis monté avec Liège, champion avec Alost en D2 VFV. J'aimerais bien y jouer, montrer que mon profil peut y être très intéressant, avec mes qualités. J'aimerais retrouver un club ambitieux. Une équipe qui jouerait la tête en Nationale 1, ça pourrait me plaire. Mais j'ai envie de retrouver la Challenger Pro League, je me sens très bien. Je veux montrer ce que j'ai encore à montrer."