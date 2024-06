L'Union Belge vivement critiquée avant l'Euro : "Assez amateur, même alarmant à ce niveau"

C'est à contrecœur que Domenico Tedesco a prévu deux matchs amicaux supplémentaires pendant la préparation de l'Euro. Il aurait préféré s'entraîner, mais l'UEFA oblige les équipes à disputer dix matchs durant la saison précédant le tournoi... et personne ne semblait le savoir.

René Vandereycken est critique envers l'Union Belge dans son analyse pour Het Nieuwsblad. "L'idée initiale du sélectionneur national de ne prévoir que des séances d'entraînement et pas de matchs amicaux pour la préparation à l'Euro, je ne la trouve pas mauvaise", indique-t-il.

"Cependant, quelqu'un à l'Union Belge aurait dû savoir qu'il est obligatoire de disputer dix rencontres internationales par saison. Et il aurait dû immédiatement attirer l'attention du sélectionneur national sur ce point. Si cela a été signalé trop tard, il faut alors immédiatement rechercher des adversaires valables."

L'Union Belge a-t-elle fait preuve d'amateurisme en préparant l'Euro ?

Ces deux matchs amicaux, contre le Monténégro et le Luxembourg, ne peuvent apporter que peu de valeur en vue de l'Euro. "Si les programmes des autres participants à l'Euro sont déjà fixés, on se retrouve donc avec des adversaires de moindre valeur comme le Monténégro et le Luxembourg."

Même le grand public n'est pas emballé. "Rien que par les chiffres de fréquentation des spectateurs, on peut s'en rendre compte. Désolé, ne pas être au courant de cela, je trouve que c'est une énorme erreur, de la part de quiconque au sein de l'Union Belge."

"Confrontée à cela, l'équipe technique a dû passer du plan A au plan B. Prenons par exemple d'un coureur cycliste : si des courses s'immiscent soudainement dans sa saison, sa préparation doit être modifiée. C'est assez amateur, voire préoccupant à ce niveau, de la part de ceux qui en portent la responsabilité."