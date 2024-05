"Je n'ai peut-être jamais été aussi bon" : L'ultime pied de nez de Thibaut Courtois à Domenico Tedesco ?

Thibaut Courtois a une nouvelle fois défendu les buts du Real Madrid hier soir. Et il semble de plus en plus affûté.

3-0, 0-4, 5-0 : Thibaut Courtois est revenu comme s'il n'était jamais parti, il n'a d'ailleurs toujours pas encaissé le moindre but en 270 minutes. Pourtant, le portier a été plus sollicité que le score ne le laisse entendre face à Alaves : les visiteurs ont tout de même cadré dix frappes...repoussées par Courtois les unes après les autres. Thibaut Courtois vs Deportivo Alavespic.twitter.com/vwcV1noSEZ — Anshulsiii (@Anshulsii08) May 15, 2024 "Je me sens très bien. Je suis peut-être même meilleur que jamais. Je comprends qu'il y avait des doutes sur le niveau auquel je reviendrais, mais je savais que j'y serais tout de suite. Je suis toujours le même Courtois. Ou peut-être même encore meilleur qu'avant. Peut-être que j'avais aussi besoin de ce match, un match où j'ai dû beaucoup travailler" déclare-t-il, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Courtois fait fort pour son retour Pour un joueur qui avait annoncé que l'Euro interviendrait trop tôt, le retour est spectaculaire. Et il ne compte pas s'arrêter là : "Mes coéquipiers ont désormais quelques jours de congé, mais je vais continuer à travailler avec l'entraîneur des gardiens". Sera-t-il choisi par Carlo Ancelotti en finale de la Ligue des Champions ? Parviendra-t-il à finir la saison sans concéder le moindre but ? Outre l'apothéose contre Dortmund, il reste deux matchs de Liga à Villarreal et face au Betis Séville.