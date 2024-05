Une annonce surprise : un joueur du Real Madrid prendra sa retraite après l'Euro 2024 !

Toni Kroos va mettre un terme à sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain du Real Madrid disputera encore l'Euro 2024 à domicile, avec l'Allemagne, puis rangera les crampons.

C'est une annonce très surprenante que le Real Madrid a faite ce mardi : Toni Kroos (34 ans), qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, va ranger les crampons au terme de la saison. Les spéculations allaient bon train concernant son avenir, mais une prolongation à Madrid semblait de l'ordre du possible ; le milieu de terrain allemand a finalement décidé de s'arrêter là.

"Cette saison, ma dixième saison au Real, sera également la dernière. La seule option pour moi était d'achever ma carrière au Real Madrid", déclare notamment Kroos via ses réseaux sociaux. "C'était une décision très importante et elle n'a pas été facile à prendre. Mais elle a été prise, et je suis à la fois très heureux et très triste".

Toni Kroos pourrait bien s'en aller sur un ultime trophée, puisque le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain.

Ce serait la 5e Coupe aux Grandes Oreilles de l'Allemand avec le Real, la sixième de sa carrière (il l'a remportée en 2013 avec le Bayern Munich). En 10 saisons, Kroos a également remporté quatre titres de champion d'Espagne, après avoir été sacré trois fois avec le Bayern Munich.

Un dernier défi se présentera ensuite : l'Euro 2024, que Toni Kroos disputera avec l'Allemagne. Champion du monde en 2014, il avait quitté la sélection en 2021, après l'Euro 2020, mais avait fait son retour en mars dernier. L'Euro "à la maison" sera donc la dernière danse de l'ancien du Bayern, qui compte 108 caps avec l'équipe nationale.