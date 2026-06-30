Sur sa lancée de 2022 : le Maroc élimine les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Sur sa lancée de 2022 : le Maroc élimine les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale
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Mené à un quart d'heure de la fin, le Maroc a trouvé les ressources pour revenir face aux Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas se sont imposés aux tirs au but et poursuivent leur aventure dans cette Coupe du monde 2026.

Le Maroc poursuit son aventure dans cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Opposés aux Pays-Bas en seizièmes de finale, les Lions de l'Atlas ont décroché leur qualification aux tirs au but (1-1, 3-2). Ils retrouveront le Canada en huitièmes de finale.

Bart Verbruggen a sauvé à plusieurs reprise les Néerlandais

Le match est vite parti sur de bonnes bases. Les Pays-Bas ont beaucoup gardé le ballon, mais les occasions étaient marocaines. Neil El Aynaoui a cru ouvrir le score de la tête, mais Bart Verbruggen s'est interposé. Dans la foulée, Achraf Hakimi a envoyé une grosse frappe, encore repoussée par l'ancien gardien d'Anderlecht.

Cody Gakpo avait fait le plus dur

Pourtant, ce sont les Pays-Bas qui ont frappé les premiers. À la 73e minute, Wout Weghorst a prolongé un ballon de la tête dans la surface. Cody Gakpo a suivi l'action et a battu Yassine Bounou.

Une passe décisive d'un ancien joueur du Club de Bruges

Mais le Maroc n'a pas baissé les bras. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Chemsdine Talbi a centré vers Diop, qui a égalisé de la tête. En prolongation, Rahimi a eu la balle du 2-1. Après son crochet dans la surface, il a frappé, mais Verbruggen a repoussé en corner.

5 penalties manqués pendant cette séance de tirs au but


Tout s'est joué lors de la séance de tirs au but. Plus solides dans cet exercice, les Marocains ont profité des échecs de Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville pour arracher la victoire. Malgré deux penalties manqués de leur côté, les Lions de l'Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale, où le Canada les attend.

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