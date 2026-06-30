"Ce qui m’importait le plus, c’était de venir" : pourquoi Hans Cornelis voulait La Gantoise, coûte que coûte

Hans Cornelis est de retour à La Gantoise en tant qu’entraîneur adjoint de Rik de Mil. L’ancien T1 du Sporting Charleroi s’est exprimé sur son rôle et ses ambitions après la première victoire en amical des Buffalos, face à Merelbeke (6-1).

Hans Cornelis a retrouvé du service en tant qu’entraîneur adjoint de Rik de Mil à La Gantoise. L’ancien T1 du Sporting Charleroi s’est exprimé au micro de Het Belang van Limburg après la large victoire face à Merelbeke en amical, 6-1.

"J’aime beaucoup être ici. J’ai été accueilli de façon fantastique. C’est un groupe très agréable avec lequel travailler, et l’énergie des joueurs était excellente malgré les fortes chaleurs. Je suis donc extrêmement satisfait."

"Immédiatement après Charleroi, j’ai fait savoir que je serais ravi de revenir comme adjoint sans aucun problème. J’ai toujours pris plaisir à ce rôle, tout comme celui d’entraîneur principal. De plus, je connais naturellement très bien les méthodes de travail de Rik", a-t-il enchaîné pour décrire ce qui se présente comme un nouveau départ pour lui.

Coûte que coûte, Hans Cornelis voulait revenir à La Gantoise

"De plus, je rejoins un club ambitieux. C’était le plus important pour moi. Nous avons vraiment une excellente équipe, qui respire l’ambition. Pour moi, peu importe que je sois entraîneur principal ou adjoint. Ce qui m’importait le plus, c’était de venir ici", a déclaré Hans Cornelis.



La Gantoise devra se montrer directement au point cette saison, avec un deuxième tour préliminaire de la Conference League prévu les 23 et 30 juillet contre le club ukrainien du LNZ Cherkasy, avant d’ouvrir son championnat par une réception de Malines.