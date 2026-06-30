Interview "On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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"On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous
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Le Sénégal sera un adversaire d'un tout autre calibre que ceux que nos Diables Rouges ont affronté en poules. Mais pour Bertrand Crasson, un tel test est très intéressant.

Le spectacle proposé face à la Nouvelle-Zélande a bien sûr plu à Bertrand Crasson, qui analyse pour nous les matchs des Diables Rouges dans cette Coupe du Monde 2026. "On a fait le travail et remis les choses à leur place. C'était un match sérieux contre un adversaire qui, il faut le dire, a disputé le pire match de sa phase de poules", souligne l'ex-Diable Rouge pour Walfoot.be. "J'avais l'impression de voir un match d'entraînement".

Mais cette victoire était cruciale, notamment dans la forme. "Ca fait du bien, c'est bon pour le moral après les deux premiers matchs. Il y a eu des critiques, l'affaire Doku... c'était nécessaire de remettre de l'ordre dans tout ça, et ce avec la manière", se réjouit Bertrand Crasson. "Maintenant, pas d'euphorie : les choses sérieuses vont commencer".

Le Sénégal, un gros morceau... et alors ? 

Et le niveau va en effet s'élever drastiquement. "Le Sénégal, ce n'est pas un très bon tirage, il faut être honnête. C'est le vainqueur, ou le finaliste, ne revenons pas sur cette polémique avec le Maroc, de la dernière CAN. Une équipe très solide : il faut se rappeler de leur première période face à la France au terme de laquelle ils méritaient de prendre l'avance".

Les Lions de la Teranga seront, selon l'ancien international belge, supérieur aux Diables sur un plan : "Je crois que physiquement, ils nous seront un peu supérieurs. C'est aussi une équipe qui a mûri. Maintenant, faut-il adapter l'équipe pour répondre à ce défi physique ? Je ne crois pas", nuance Crasson. "Personnellement, je débuterais avec le même entrejeu que face à la Nouvelle-Zélande, quitte à adapter en cours de match si besoin est". 

Si la Belgique s'est assurée de rester à Seattle pour les 16e et les 8e en finissant première de groupe, elle a donc hérité de l'adversaire le plus compliqué possible ce faisant. "L'objectif était de finir premier et on l'a fait. On ne va tout de même pas maintenant se dire qu'il aurait fallu finir deuxième pour jouer l'Australie et passer un tour de plus. Tu aurais quand même affronté un gros nom après", estime Bertrand Crasson. "C'est une bonne chose de pouvoir se tester maintenant contre une équipe africaine ou sud-américaine, qui sont très en vue dans ce Mondial".

Lire aussi… Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

Le niveau de la compétition, par ailleurs, convainc notre consultant. "Il y a des équipes extrêmement séduisantes, comme la Colombie et l'Equateur, je trouve. Je trouve le niveau intéressant malgré le nombre de matchs assez élevés et quelques scores inhabituels. C'est une Coupe du Monde assez attractive, avec des stades remplis, de l'ambiance, de beaux buts". 

La polémique des "has-been" : "Garcia aurait dû prendre un peu de hauteur"

Enfin, nous avons demandé à Bertrand Crasson son avis sur la fameuse polémique entourant les cadres des Diables Rouges, qualifiés de "has-been" par un média belge, ce qui n'a pas plu à Rudi Garcia. "Je trouve que son expérience aurait dû lui permettre de mieux gérer ça. Il aurait dû prendre plus de hauteur et ne pas se laisser prendre au jeu de journalistes tentant d'allumer la mèche", regrette notre interlocuteur, qui estime qu'un peu d'humilité est nécessaire.

"Rudi Garcia aurait dû reconnaître que ce n'était pas top jusqu'ici, et qu'ils allaient essayer d'être meilleurs par la suite, voilà tout. Rebondir sur ces déclarations n'est pas la meilleure approche. Si ça se passe mal face au Sénégal, il va se prendre une tempête", estime Crasson. "Bien sûr, les joueurs se sentent certainement défendus, mais était-ce nécessaire à ce stade du tournoi ? Il aurait dû être grand seigneur et ne pas réagir comme ça". 

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