La Coupe du monde n'épargne personne : l'Allemagne prend la porte face au Paraguay

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Coupe du monde n'épargne personne : l'Allemagne prend la porte face au Paraguay

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L'Allemagne est tombée de haut. Accrochée par le Paraguay pendant 120 minutes, la Mannschaft a été éliminée aux tirs au but de la Coupe du monde.

Le Paraguay a créé la sensation dans ces seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Solides pendant 120 minutes, les Sud-Américains ont fait tomber l'Allemagne aux tirs au but. Une immense désillusion pour la Mannschaft, éliminée plus tôt que prévu.

Une possession stérile

L'Allemagne avait la possession pendant une grande partie du match. Mais elle n'a pas servi à grand-chose. Les hommes de Julian Nagelsmann ont fait tourner le ballon sans vitesse ni idée de jeu. Le Paraguay a parfaitement joué son coup. Bien regroupés, agressifs dans les duels et prêts à repartir, les Sud-Américains ont fait douter cette équipe trop lente et trop prévisible.

Julio Enciso a ouvert le score pour le Paraguay

Le piège s'est refermé avant la pause. Après un corner repoussé par Manuel Neuer, les Sud-Américains ont récupéré le ballon. Galerza Fonda a remis un centre dans la surface et Julio Enciso, seul au milieu de la défense, a trompé Neuer de la tête. L'Allemagne a répondu dès la reprise de la seconde période. Florian Wirtz a trouvé Kai Havertz dans la surface, qui a égalisé de la tête.

Ce but a réveillé la Mannschaft, mais pas assez pour renverser le match. L'Allemagne a continué à pousser. Les centres sont arrivés les uns après les autres dans la surface, où les grands gabarits allemands attendaient le bon ballon. Le Paraguay a reculé, mais a défendu avec beaucoup de courage.

Le match est allé en prolongation, avec la même tension. Jonathan Tah a marqué de la tête sur corner et les Allemands ont laissé éclater leur joie. Mais après un long contrôle de la VAR, l'arbitre a annulé le but pour une faute sur le gardien paraguayen.

Une longue séance de tir au but

Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le score n'a plus bougé jusqu'au bout des prolongations (1-1). Kai Havertz et Nick Woltemade ont manqué leur tentative côté allemand, mais le Paraguay a laissé passer deux occasions de conclure. Neuer a entretenu l'espoir en arrêtant un tir. L'Allemagne avait une chance de s'en sortir, mais Tah a manqué sa tentative. Derrière, Canale n'a pas tremblé et a envoyé le Paraguay au tour suivant. Le Paraguay affrontera le vainqueur du match entre la France et la Suède.

Nagelsmann très déçu de l'élimination de son équipe

Nagelsmann a reconnu les limites de son équipe après la rencontre. "Il nous a fallu beaucoup de temps pour jouer d'une aile à l'autre. À un moment donné, nous sommes passés à un jeu plus direct, nous aurions pu le faire dix fois plus. Dans l'ensemble, il nous a manqué du punch."

Le sélectionneur avait du mal à digérer cette élimination. "La déception est immense, car nous avons une équipe très homogène. La concentration était totale, il n'y avait aucune négligence. Quand on est éliminé d'un tournoi, ce sont des expériences marquantes."

Malgré la pression, Nagelsmann refuse de se cacher et veut continuer l'aventure avec la Mannschaft. "Je suis prêt s'ils le souhaitent. Si on ne veut pas de moi, il faut me le dire. Je veux continuer. Je suis disponible. Je ne suis pas du genre à me défiler. C'est hors de question".

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