L’Union Saint-Gilloise veut s’offrir l’une des révélations de la Coupe du monde

La Coupe du monde est évidemment la vitrine rêvée pour chaque participant, et encore plus pour ceux qui aimeraient franchir un cap dans leur carrière, par exemple en débarquant sur le continent européen. Cela pourrait être le cas de Relebohile Mofokeng, pisté par l'Union Saint-Gilloise.

Avec les arrivées d’Ondrej Kricfalusi, Darius Olaru, Ilan Hurtevent et Nikki Havenaar, l’Union Saint-Gilloise a déjà déboursé plus de neuf millions d’euros sur le marché des transferts, en attendant un éventuel accord avec ADO Den Haag pour Milan Hokke.

Dans le sens des départs, l’Union n’a pourtant pas encore perdu grand monde même si beaucoup de mouvements sont attendus après la Coupe du monde. Anan Khalaili pourrait notamment s’envoler vers la Serie A, alors que Christian Burgess et Guillaume François sont actuellement les deux seuls joueurs à avoir officiellement quitté le noyau.

L’Union continue cependant de s’activer sur le marché des transferts et passerait à la vitesse supérieure pour recruter l’une des révélations de la Coupe du monde : Relebohile Mofokeng, selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad.

L’Union veut Relebohile Mofokeng, l’une des révélations de l’Afrique du Sud

Ce milieu offensif droitier mesurant 1,68 mètre, capable également d’évoluer sur l’aile gauche, a disputé trois des quatre matchs de l’Afrique du Sud à la Coupe du monde, dont le seizième de finale perdu face au Canada, dimanche soir.

Champion d’Afrique du Sud avec les Orlando Pirates, figure sur les tablettes de l’Union Saint-Gilloise depuis un certain temps, lui qui a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives en championnat la saison dernière.





Toujours selon nos confrères de Het Nieuwsblad, l’Union aimerait finaliser l’opération le plus rapidement possible avant qu’un autre club ne se manifeste. L’Union devrait débourser plusieurs millions pour l’international à seize reprises, évalué à trois millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt.