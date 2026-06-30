Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

Romelu Lukaku va pouvoir saluer un vieil ami mercredi : Cheikhou Kouyaté, qui fait partie du staff de l'équipe nationale sénégalaise.

Romelu Lukaku et Cheikhou Kouyaté sont de vieilles connaissances : l'ancien milieu de terrain (ou défenseur, selon les périodes) du RSC Anderlecht est le premier joueur sénégalais avec qui Lukaku a partagé le terrain, et les deux hommes partageront le terrain à 51 reprises (selon les chiffres de Transfermarkt). Kouyaté a assisté aux grands débuts de Romelu en Mauve, et tous deux étaient des cadres de l'équipe en 2010-2011.

Mercredi, les retrouvailles s'annoncent donc chaleureuses. "On ne se chambre pas, non. Mais j'irai à coup sûr le saluer après le match. Pas avant, car je n'aime pas que ce soit sentimental avant un match", sourit Romelu Lukaku interrogé à ce sujet en conférence de presse. "Mais je suis sûr que je le verrai après le match".

Lukaku a bien ri avec Cheikhou Kouyaté

L'ancien attaquant d'Anderlecht va ensuite éclater de rire en se rappelant du bon vieux temps. "À l'époque, il venait d'avoir son permis... (rires) J'ai des anecdotes mais je n'ai pas envie d'en parler. Il venait d'avoir son permis et me reconduisait après l'entraînement", se souvient Lukaku. "Je le faisais attendre. J'avais 16 ans, je ne comprenais rien. C'était bien".

Ce n'est pas la seule fois durant cette conférence de presse où Anderlecht a été évoqué, même si, contexte de Coupe du Monde oblige, aucune question sur son retour au Lotto Park n'a été posée. "Je reçois beaucoup de messages de soutien de Marc Coucke, oui, ainsi que de beaucoup d'autres personnes à Anderlecht", révèle Romelu Lukaku.

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"De Jean Kindermans aussi, oui. Si je suis content de son retour au RSCA ? Oh que oui", lance le produit de Neerpede avec un grand sourire. Mais il sera toujours temps de repenser à la suite de sa carrière, et à son retour au Sporting, après le tournoi.