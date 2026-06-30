Le Sporting d’Anderlecht refuse une offre pour Mario Stroeykens

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Mario Stroeykens pourrait néanmoins quitter le Sporting d'Anderlecht cet été. Une première offre vient d'ailleurs d'arriver sur la table, mais elle a été refusée par la direction anderlechtoise.

Le noyau du Sporting d’Anderlecht va considérablement changer par rapport à la saison dernière. Les prêts de Mathy Angély, Moussa Diarra, Mihajlo Ilic et Coba da Costa sont arrivés à leur terme et les quatre joueurs n’ont pas été prolongés, tandis que Joachim Imbrechts, Mats Rits, Thorgan Hazard et Yari Verschaeren ont quitté le club libres de tout contrat.

Ce n’est pas tout, puisque Keisuke Goto a été vendu à Fribourg pour dix millions d’euros et qu’Ibrahim Kanaté a été prêté à Kaiserslautern. Dans le sens des arrivées, seul le défenseur central Giulian Biancone a posé ses valises au Lotto Park en provenance de l’Olympiakos, tandis que les Mauves ont enfin recruté un entraîneur principal en la personne de Vítor Bruno.

Le Sporting d’Anderlecht devrait donc passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours et renforcer son noyau pour se rapprocher du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine. Mais entre-temps, un autre joueur reste susceptible de quitter le club : Mario Stroeykens, l’un des rares à avoir prolongé son contrat en octobre dernier, jusqu’au 30 juin 2028.

Une offre de l’Ajax Amsterdam refusée par Anderlecht pour Mario Stroeykens

Déjà courtisé par plusieurs clubs durant le mercato hivernal, dont Parme, le Torino, l'AS Monaco, l'OM et d'autres, le médian offensif de 21 ans aurait reçu une offre de l’Ajax Amsterdam, selon les informations de l’insider néerlandais WFC Groningen.

Une première proposition concrète du club ajacide, qui aurait été refusée par le Sporting d’Anderlecht, qui compte profiter de sa récente prolongation pour demander le prix fort mais qui ne semble pas exclure un départ de Mario Stroeykens. L’Ajax, en tout cas, resterait intéressé malgré ce premier refus.



