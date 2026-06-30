Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

Nicky Hayen n’a pas voulu trop en dire sur le dossier Noah Adedeji-Sternberg, qui a conclu un accord personnel avec le Club de Bruges dans le dos du Racing Genk. Le Diablotin doit pour le moment s’entraîner à l’écart du groupe en attendant que sa situation se règle.

Confirmé sur le banc du Racing Genk, Nicky Hayen veut cette fois profiter de la préparation pour insuffler sa patte sur l’équipe limbourgeoise, qu’il aimerait remettre sur le devant de la scène belge.

Le début de saison des Limbourgeois est toutefois entaché par la situation de Noah Adedeji-Sternberg, qui a conclu un accord personnel avec le Club de Bruges. Le Diablotin s’entraîne donc à l’écart du groupe jusqu’à nouvel ordre.

Interrogé à ce sujet par nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, Nicky Hayen est resté assez évasif quant à la situation du joueur de 21 ans.

Nicky Hayen ne veut pas prendre parti dans le dossier Noah Adedeji-Sternberg

"Il faut demander à Noah lui-même ce qu’il en pense. C’est son choix, je n’interviens pas dans ce genre de choses. Ce sont des affaires entre lui et le club", a-t-il déclaré.

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"Je reste en retrait de la situation et je ne m’en mêle pas davantage. Nous avons délibérément choisi de lui laisser la possibilité de prendre une décision au plus vite, qu’il parte ou qu’il reste, et nous verrons bien. Pour l’instant, nous voulons surtout nous concentrer sur les joueurs qui sont mentalement présents", a déclaré Nicky Hayen.