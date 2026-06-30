Timmy Simons jouera le tout à l'attaque la saison prochaine : "Tout donner, ne pas trop réfléchir"

Quel visage aura l’OHL sous les ordres de Timmy Simons ? Très offensif, selon les dires du T1 lui-même, qui a présenté sa vision et ses intentions lors d’une conférence de presse à Den Dreef.

Après avoir évité les play-downs, Felice Mazzù, qui avait remplacé David Hubert, n’a pas été prolongé du côté d’Oud-Heverlee Louvain, qui a nommé Timmy Simons pour lui succéder.

L’ancien entraîneur de Zulte Waregem, Dender et Westerlo a été nommé pour enfin offrir une saison à la hauteur des ambitions des Louvanistes, qui rêvent depuis longtemps de se mêler à la course pour les places européennes, mais qui en sont encore très loin.

Lors d’une conférence de presse organisée ce lundi, l’ancien Diable Rouge (94 sélections, 6 buts) a exposé sa vision et ses intentions de jeu à Louvain. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ancien milieu de terrain du Club de Bruges se veut résolument offensif.

Louvain en mode "tout à l’attaque" avec Timmy Simons ?

"Je veux me donner à fond tous les jours. J’ai tout de suite ressenti une connexion avec Louvain. Leurs idées, leur philosophie et leur vision du football correspondent parfaitement à ma propre vision", a d’abord déclaré Timmy Simons, cité par nos confrères de Het Laatste Nieuws, avant de poursuivre.

"Ma vision ? Tout donner, ne pas trop réfléchir, presser haut. Jouer au football autant que possible, avec la maîtrise du ballon nécessaire, bien sûr. Je préfère que mes joueurs se donnent à fond pendant 60 ou 70 minutes et qu’ils demandent un remplacement. On y va à 100 %", a conclu Timmy Simons.





Louvain, qui affrontera notamment l’Olympiakos et Lille en préparation, lancera sa saison sur le terrain de Charleroi, le 8 août, avant de recevoir le Club de Bruges, de se rendre à La Gantoise puis d’accueillir le Standard. Un début de saison en guise de premier juge de paix pour les Louvanistes.