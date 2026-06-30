C'est officiel : l'AS Monaco met fin au suspense pour Wout Faes

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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C'est officiel : l'AS Monaco met fin au suspense pour Wout Faes
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Wout Faes retourne à Leicester City. L'AS Monaco a officiellement confirmé que le défenseur belge quitte le club à l'issue de son prêt. Il n'y aura pas de transfert définitif.

C'était attendu depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Wout Faes quitte l'AS Monaco. Prêté par Leicester City, le défenseur central belge ne sera pas conservé, le club monégasque ayant décidé de ne pas lever son option d'achat.

Monaco fait ses adieux à Faes

Les Monégasques ont annoncé leur décision via les réseaux sociaux du club. "Après avoir défendu les couleurs Rouge & Blanc à 16 reprises, Wout Faes quitte l'AS Monaco à l'issue de son prêt, entamé en janvier dernier".

"Le club remercie Wout pour son investissement et son professionnalisme tout au long de son passage sur le Rocher et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", conclut Monaco. Le passage de Faes n'a pas marqué les esprits.

Le prêt n'aura pas de suite

Après une période plus compliquée à Leicester, le club anglais avait choisi de l'envoyer à Monaco pour lui permettre de retrouver du temps de jeu. Le défenseur belge a disputé 14 rencontres de championnat, dont 13 comme titulaire.

Faes retourne à Leicester City, même si les plans du club pour le Belge ne sont pas clairs. Sous contrat jusqu'à l'été prochain, il pourrait être transféré dès cet été ou prolonger son aventure avec les Foxes.

Un été incertain pour Wout Faes

Ce sera à nouveau un été incertain pour Faes. Non retenu pour la Coupe du monde avec les Diables Rouges, le défenseur devra rapidement faire un choix pour relancer sa carrière et retrouver de la stabilité. Le temps de jeu sera un élément essentiel dans cette réflexion.

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