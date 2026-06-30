Analyse "Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jordan Lukaku suit la Coupe du monde à distance. L'ancien Diable rouge préfère regarder son frère Romelu et la Belgique depuis son canapé.

"Je n'ai pas couru après Romelu pendant cette Coupe du monde", confie Jordan Lukaku. "Je préfère regarder à la maison, à la télé. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire ici en dehors des matchs ? À Seattle, il n'y a rien à faire."

Sa mère et les enfants ont fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Et on apprend au passage que Jordan est père depuis des années. "Ma maman et les enfants, mon petit garçon, ainsi que les deux fils de Romelu sont allés à Vancouver. Ils ont vu le match contre la Nouvelle-Zélande là-bas. C'était une belle expérience pour eux."

"Tyler est mon fils, il vit en Italie"

Dans son entretien avec HUMO, Lukaku se confie plus sur sa vie privée, évoquant son fils Tyler, qui vit en Italie avec sa mère. "Il s'appelle Tyler. Il vit avec sa mère en Italie, on est séparés. Avant, je le voyais beaucoup plus souvent, mais maintenant qu'il est en âge d'aller à l'école, ça ne marche que pendant les vacances", explique-t-il.

Les liens familiaux au sein du clan Lukaku sont solides, notamment entre les cousins. "Tyler a un mois de plus que Romeo, le fils aîné de Romelu. Quand ils étaient petits, ils jouaient ensemble. Jusqu'à ce que Jordan, le petit frère, s'y mette aussi. Là, il y avait des bousculades ou des jeux un peu plus physiques et Romelu devait intervenir : On joue ensemble ! Tout lui."

En revanche, on ne sait pas qui est la mère des enfants de Romelu. "Même moi je ne demande pas", a plaisanté Jordan.

Lire aussi… Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

Il observe avec le sourire la manière dont la nouvelle génération Lukaku grandit. "C'est marrant, parce que leurs fils ressemblent à ce que nous étions à l'époque. L'aîné est comme Romelu : calme, sociable et très protecteur. Le plus jeune a plus mon caractère : plus provocateur, plus énergique et il n'a pas sa langue en poche."

"Ça a été une année difficile pour Romelu"

La situation de Lukaku avec les Diables Rouges et sa saison compliquée en club sont évoquées. Jordan ne ménage pas son frère, mais il comprend le contexte. "Ça reste une Coupe du monde, mais ça a été une année difficile pour lui. Quand il s'est blessé, on lui a fait comprendre qu'il serait remplaçant. Ce n'est pas évident, surtout après une saison où il avait eu une telle importance pour son équipe."

"Il s'est passé beaucoup de choses avec la famille. Mentalement, ça laisse des traces. Et je pense qu'il en ressentira tôt ou tard les conséquences, peut-être après la Coupe du monde, quand tout va retomber."

"On n’a pas eu un seul moment de repos"

Jordan revient plus en profondeur sur le décès de leur père, un chapitre qui pèse lourdement sur la famille. "Tout ne s'est pas passé comme on l'espérait", raconte-t-il. "Nous voulions l'enterrer ici, mais à cause des histoires avec la famille au Congo, ça ne s'est pas fait. Apparemment, il avait là-bas une nouvelle femme. Elle voulait de l'argent, mais on n'a pas cédé. D’accord, a-t-elle dit, alors le corps ne viendra pas."

"Mon père était retourné au Congo, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de contact avec notre famille là-bas. Quand on était petits, ils venaient nous voir, mais après que mon père a perdu tout son argent, on n'a plus vu personne. Personne."

Il explique que cette rupture remontait à bien plus longtemps. "Plus tard, quand on jouait au football et que mon frère a réussi, mon père leur a ordonné de rester loin de son fils. Il savait comment ces gens étaient."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Sénégal
Romelu Lukaku

Plus de news

Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

20:40
Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

Romelu Lukaku va retrouver une vieille connaissance anderlechtoise mercredi : "J'ai des anecdotes, mais..."

05:00
Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

19:45
"On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous Interview

"On ne va pas se plaindre d'avoir fini premiers" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Sénégal pour nous

06:00
Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Mofokeng - Stroeykens - Hayen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Mofokeng - Stroeykens - Hayen

07:20
Il espérait mieux : le tournoi frustrant de Dodi Lukebakio

Il espérait mieux : le tournoi frustrant de Dodi Lukebakio

22:40
Le Sporting d’Anderlecht refuse une offre pour Mario Stroeykens

Le Sporting d’Anderlecht refuse une offre pour Mario Stroeykens

07:00
Sur sa lancée de 2022 : le Maroc élimine les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale

Sur sa lancée de 2022 : le Maroc élimine les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale

08:10
L’Union Saint-Gilloise veut s’offrir l’une des révélations de la Coupe du monde

L’Union Saint-Gilloise veut s’offrir l’une des révélations de la Coupe du monde

07:20
Timmy Simons jouera le tout à l'attaque la saison prochaine : "Tout donner, ne pas trop réfléchir"

Timmy Simons jouera le tout à l'attaque la saison prochaine : "Tout donner, ne pas trop réfléchir"

06:40
L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

20:20
"Ce qui m’importait le plus, c’était de venir" : pourquoi Hans Cornelis voulait La Gantoise, coûte que coûte

"Ce qui m’importait le plus, c’était de venir" : pourquoi Hans Cornelis voulait La Gantoise, coûte que coûte

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Lewandowski - Bénes - hokke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Lewandowski - Bénes - hokke

23:50
Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

06:00
Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League

Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League

23:50
L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

19:00
LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal, un autre sélectionneur prend la porte

LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal, un autre sélectionneur prend la porte

23:00
Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A

Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A

22:20
C'est officiel : Robert Lewandowski a trouvé son nouveau club et rejoint un Belge

C'est officiel : Robert Lewandowski a trouvé son nouveau club et rejoint un Belge

23:25
Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

17:15
Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

19:30
Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

15:10
La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

18:25
🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

17:50
LIVE Coupe du monde 30/6

LIVE Coupe du monde 30/6

00:00
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

12:30
Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

16:40
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

11:40
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

11:20
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

11:00
2
L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

14:10
C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

13:45
Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

13:20
Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

10:30
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

29/06
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved