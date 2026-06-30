"Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu

Jordan Lukaku suit la Coupe du monde à distance. L'ancien Diable rouge préfère regarder son frère Romelu et la Belgique depuis son canapé.

"Je n'ai pas couru après Romelu pendant cette Coupe du monde", confie Jordan Lukaku. "Je préfère regarder à la maison, à la télé. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire ici en dehors des matchs ? À Seattle, il n'y a rien à faire."

Sa mère et les enfants ont fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Et on apprend au passage que Jordan est père depuis des années. "Ma maman et les enfants, mon petit garçon, ainsi que les deux fils de Romelu sont allés à Vancouver. Ils ont vu le match contre la Nouvelle-Zélande là-bas. C'était une belle expérience pour eux."

"Tyler est mon fils, il vit en Italie"

Dans son entretien avec HUMO, Lukaku se confie plus sur sa vie privée, évoquant son fils Tyler, qui vit en Italie avec sa mère. "Il s'appelle Tyler. Il vit avec sa mère en Italie, on est séparés. Avant, je le voyais beaucoup plus souvent, mais maintenant qu'il est en âge d'aller à l'école, ça ne marche que pendant les vacances", explique-t-il.

Les liens familiaux au sein du clan Lukaku sont solides, notamment entre les cousins. "Tyler a un mois de plus que Romeo, le fils aîné de Romelu. Quand ils étaient petits, ils jouaient ensemble. Jusqu'à ce que Jordan, le petit frère, s'y mette aussi. Là, il y avait des bousculades ou des jeux un peu plus physiques et Romelu devait intervenir : On joue ensemble ! Tout lui."

En revanche, on ne sait pas qui est la mère des enfants de Romelu. "Même moi je ne demande pas", a plaisanté Jordan.



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Il observe avec le sourire la manière dont la nouvelle génération Lukaku grandit. "C'est marrant, parce que leurs fils ressemblent à ce que nous étions à l'époque. L'aîné est comme Romelu : calme, sociable et très protecteur. Le plus jeune a plus mon caractère : plus provocateur, plus énergique et il n'a pas sa langue en poche."

"Ça a été une année difficile pour Romelu"

La situation de Lukaku avec les Diables Rouges et sa saison compliquée en club sont évoquées. Jordan ne ménage pas son frère, mais il comprend le contexte. "Ça reste une Coupe du monde, mais ça a été une année difficile pour lui. Quand il s'est blessé, on lui a fait comprendre qu'il serait remplaçant. Ce n'est pas évident, surtout après une saison où il avait eu une telle importance pour son équipe."

"Il s'est passé beaucoup de choses avec la famille. Mentalement, ça laisse des traces. Et je pense qu'il en ressentira tôt ou tard les conséquences, peut-être après la Coupe du monde, quand tout va retomber."

"On n’a pas eu un seul moment de repos"

Jordan revient plus en profondeur sur le décès de leur père, un chapitre qui pèse lourdement sur la famille. "Tout ne s'est pas passé comme on l'espérait", raconte-t-il. "Nous voulions l'enterrer ici, mais à cause des histoires avec la famille au Congo, ça ne s'est pas fait. Apparemment, il avait là-bas une nouvelle femme. Elle voulait de l'argent, mais on n'a pas cédé. D’accord, a-t-elle dit, alors le corps ne viendra pas."

"Mon père était retourné au Congo, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de contact avec notre famille là-bas. Quand on était petits, ils venaient nous voir, mais après que mon père a perdu tout son argent, on n'a plus vu personne. Personne."

Il explique que cette rupture remontait à bien plus longtemps. "Plus tard, quand on jouait au football et que mon frère a réussi, mon père leur a ordonné de rester loin de son fils. Il savait comment ces gens étaient."