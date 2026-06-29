C'est officiel : Robert Lewandowski a trouvé son nouveau club et rejoint un Belge



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Robert Lewandowski rejoint le Chicago Fire, formation de MLS. Il pourrait donc évoluer aux côtés d'un certain Hugo Cuypers, sauf si notre compatriote vient à changer de club lui aussi.



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