Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/06: Adedeji-Sternberg - Hayen

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Adedeji-Sternberg - Hayen

Nicky Hayen sort du silence sur le dossier Noah Adedeji, qui a un accord personnel avec le Club de Bruges

Nicky Hayen n’a pas voulu trop en dire sur le dossier Noah Adedeji-Sternberg, qui a conclu un accord personnel avec le Club de Bruges dans le dos du Racing Genk. Le Diablotin doit pour le moment s’entraîner à l’écart du groupe en attendant que sa situation se règle. (Lire la suite)