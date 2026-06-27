🎥 De Bruyne répond clairement aux mots de Rudi Garcia : "Tout le monde le sait"

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Rudi Garcia n’a pas apprécié que, dans certains médias, les derniers représentants de la Génération dorée soient qualifiés de "has-been". Kevin De Bruyne a réagi.

Après l’Iran et l’Égypte, les critiques ne portaient pas nécessairement sur l’âge de Lukaku et De Bruyne, mais surtout sur le fait qu’ils jouaient peu et ne semblaient pas totalement en forme. Mais l'un ou l'autre média a utilisé le terme "has-been", et Rudi Garcia a peu apprécié.

De Bruyne a expliqué comprendre d’où viennent les attentes. "Avec la carrière que nous avons eue et ce que nous avons essayé de faire pour la Belgique, les attentes sont bien sûr très élevées", reconnaît-il.

Le milieu de terrain sait toutefois que le temps ne s’arrête pas. "Je pense que tout le monde sait très bien que je ne serai plus jamais le Kevin d’il y a neuf ans. C’est normal".

"J’en suis fier"

Selon De Bruyne, on oublie parfois tout le travail qui se cache encore derrière ses performances. "Je sais quelle qualité je peux encore apporter. Je sais aussi tout ce que j’ai dû faire cette année pour être ici à un bon niveau. J’en suis fier".



Lire aussi… Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi

Après les décevants matches nuls contre l’Égypte et l’Iran, il a reconnu que les critiques étaient en partie logiques. "Bien sûr, nous savions nous-mêmes que nous devions faire mieux lors de ces deux premiers matches. Cela fait partie du jeu".

De Bruyne a souligné qu’il donne tout pour l’équipe nationale depuis seize ans mais que les critiques font partie du football de haut niveau. "Durant les seize années où j’ai joué pour la Belgique, j’ai tout fait pour faire gagner l’équipe et le pays. Nous avons vécu beaucoup de très beaux moments, mais aussi de moins bons. Ca fait partie du job".

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