Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jeune défenseur central de Schalke 04, Claudio Katunda est suivi par plusieurs clubs belges, dont le Standard et l'Antwerp. Malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027, le Germano-congolais pourrait se révéler "gratuit" pour les clubs de niveau 1.

Loïc Woos

L'Antwerp s'intéresse aussi à Claudio Katunda

Le dossier Claudio Katunda arrive en phase de conclusion. Sur le départ de Schalke 04, le défenseur allemand de 19 ans, mesurant deux mètres, est sur les tablettes de plusieurs clubs belges, que ce soit en Jupiler Pro League ou en Challenger Pro League, depuis le début du mercato.

Outre les clubs précédemment cités (Standard, Cercle, Lierse, Lommel, Louvain), le Royal Antwerp aurait, selon nos informations, également fait part de son intérêt à l'entourage du jeune joueur. Une finalisation du dossier avec un club professionnel belge est espérée dans les prochains jours, le but étant que le joueur ne manque pas la préparation de la saison. 

Jeune défenseur central de Schalke 04, Claudio Katunda est suivi par plusieurs clubs belges, dont le Standard. Malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027, le Germano-congolais pourrait se révéler "gratuit" pour les Rouches.

Plus que quelques jours avant que le mercato n'ouvre officiellement ses portes en Belgique. Plusieurs clubs n'ont cependant pas tardé à réaliser leurs premières emplettes, à l'image du Standard avec Bruny Nsimba, de l'Antwerp avec l'Équatorien Carlos Meija, de Charleroi avec Noah Solheid ou encore de l'Union Saint-Gilloise avec Nikki Havenaar et Nohim Chibani.

En bord de Meuse, en outre, d'autres dossiers devraient se concrétiser dans les prochains jours : Laurens Goemaere a déjà signé son contrat de quatre ans et devrait être officialisé prochainement, tandis que les discussions sont en bonne voie avec Dimitri Lavalée, en passe donc de revenir dans le club où il a été formé.

Le Standard s'intéresse au jeune défenseur central Claudio Katunda

Un défenseur central qui devrait en appeler d'autres pour les Rouches. Marc Wilmots et la direction sportive veulent renforcer un secteur défensif privé jusqu'en janvier de Josué Homawoo, victime d'une rupture du tendon d'Achille, et que pourrait quitter Daan Dierckx, qui n'obtient que très rarement les faveurs de Vincent Euvrard et qui pourrait se trouver un nouveau défi.

Après l'expérience de Lavalée, qui fêtera son 30e anniversaire au mois de janvier, le Matricule 16 aimerait recruter un profil plus jeune et s'intéresserait, selon nos informations, à Claudio Katunda. Né à Hanovre, en Allemagne, ce robuste défenseur central de 19 ans, mesurant deux mètres, appartient à Schalke 04 depuis le 1er juillet 2024 et son arrivée en provenance de Paderborn.

Plusieurs autres clubs belges également intéressés

Membre important de l'équipe U19 du club de la Ruhr, Claudio Katunda a récemment prolongé son contrat (une option d'un an levée automatiquement s'il jouait plus de douze matchs) à Schalke 04, qui souhaite l'intégrer à sa deuxième équipe évoluant en Regionalliga West, le quatrième niveau allemand. Cependant, plusieurs clubs belges veulent offrir au Germano-congolais une première saison chez les professionnels, et Katunda serait prêt à rejoindre l'un de ces clubs si la bonne opportunité se présente.

Ce serait aussi le cas pour Schalke 04, qui serait prêt à le libérer de cette année supplémentaire de contrat en échange de 10 % sur un prochain transfert du jeune joueur. Schalke serait également prêt à abandonner ses frais de formation internationaux, équivalents à 180.000 €, si Katunda signait son premier contrat professionnel dans un club de catégorie 1. Il serait donc "gratuit" pour un club comme le Standard.

Toujours selon nos informations, le Matricule 16, où Ange-Gabriel Kokora demeure probablement l'un des seuls défenseurs du SL16 FC pouvant envisager un avenir à court/moyen terme dans le noyau A, avec Noah Sy et Darryl Nkulikiyimana, serait en concurrence avec Oud-Heverlee Louvain, le Cercle, Lommel et le Lierse sur ce dossier.

Anderlecht a choisi une autre cible

En bord de Meuse, Claudio Katunda pourrait représenter un profil idéal pour rapidement faire la passerelle entre la deuxième équipe active en D1 FFA et le noyau A. Des contacts ont également existé avec le Sporting d'Anderlecht, qui a préféré décliner le profil car il ne correspond pas pleinement à ce qui est recherché par la direction bruxelloise.

Les Mauves veulent un défenseur central plus polyvalent, d'où leur intérêt pour Hugo Bayomog, du LOSC, qui a été révélé chez nos confrères de la presse française, dont Foot Mercato, il y a quelques jours, et qui est donc bien réel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lierse SK
Standard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Koren - Legear - Lewandowski

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Koren - Legear - Lewandowski

14:10
C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

13:45
Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

14:40
L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

14:10
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

12:30
"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

12:00
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

11:40
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

11:20
OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

10:45
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

11:00
1
OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

10:37
Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

10:30
Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

10:00
Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

09:30
Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

09:00
Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

08:30
LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada

LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada

08:14
Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

07:40
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

23:50
Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

07:00
Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?

Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?

22:20
1
Une cible du Club de Bruges file à Monaco

Une cible du Club de Bruges file à Monaco

23:50
Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

23:09
90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

18:00
3
La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

22:45
1
Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

21:20
1
Personne ne le regrettera : le sélectionneur de la Corée du Sud démissionne

Personne ne le regrettera : le sélectionneur de la Corée du Sud démissionne

21:50
Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique Analyse

Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique

20:40
"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

19:56
Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

19:30
Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

19:00
Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

18:30
4
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

00:28
Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

17:00
LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved