Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Jeune défenseur central de Schalke 04, Claudio Katunda est suivi par plusieurs clubs belges, dont le Standard et l'Antwerp. Malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027, le Germano-congolais pourrait se révéler "gratuit" pour les clubs de niveau 1.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie