Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Le rêve des Diables Rouges s’est arrêté en quart de finale contre l’Espagne, mais Rudi Garcia était très fier au terme du match. Le Français a vu une équipe belge qui, selon lui, a plus que tenu tête au champion d’Europe.

Après le match, j’ai dit aux joueurs qu’ils pouvaient être fiers", a confié un Rudi Garcia fier de ses troupes. "Bien sûr, la déception domine, mais nous devons aussi tirer des enseignements de cette défaite. Aujourd’hui, nous avons montré que nous pouvions éliminer l’Espagne", estime-t-il.

Une main fautive de Rodri ?

Selon Garcia, les détails n’ont pas tourné en notre faveur cette fois-ci. "Quand vous perdez votre capitaine juste avant le match, quand ensuite vous devez aussi vous passer de Kevin De Bruyne et quand certaines phases ne tournent pas non plus à votre avantage, vous savez que tout s’aligne contre vous pour battre une équipe de ce niveau. Ce sont autant de petits détails qui ont joué en leur faveur", regrette-t-il.

Le sélectionneur a également pointé une phase litigieuse dans la surface. "Je ne vais pas me plaindre sans arrêt, mais la main de Rodri n’a pas été signalée. Ce sont des moments qui peuvent faire basculer un match. Et, de notre côté, nous avons aussi commis quelques erreurs. Nos jeunes joueurs n’en ressortiront que plus forts".

Le remplacement de Courtois ? Garcia assume

Garcia a toutefois assumé pleinement sa décision de remplacer Thibaut Courtois. Le gardien voulait continuer malgré sa blessure, mais le sélectionneur n’a pas cédé. "Thibaut voulait poursuivre, mais sur tout ce tournoi, je n’aligne que des joueurs à 100%. Ses longs dégagements au pied étaient une arme importante pour nous, et cela ne fonctionnait plus. C’est pourquoi j’ai décidé de le remplacer. Je ne regrette absolument pas ce choix".

Malgré l’élimination, le coach a constaté des progrès évidents depuis son arrivée. "Quand j’ai commencé, cette équipe jouait bien au football, mais il lui manquait de la grinta et de la discipline défensive. Aujourd’hui, nous avons joué en bloc. Nous avons mis sous pression les joueurs de l’Espagne et nous leur avons rendu la tâche particulièrement difficile. En première période, nous avons été à leur niveau", estime-t-il, avec un peu d'exagération tout de même.



Lire aussi… Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique›

Et son avenir ?

Concernant son avenir, Garcia n’a pas souhaité s’exprimer pour l’instant. "Aujourd’hui n’est pas le moment d’en parler. Nous évaluerons tout après la Coupe du monde. Il y a trop d’incertitudes. Peut-être que c’était le dernier match international pour certains joueurs expérimentés, peut-être pas. Nous verrons cela dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre : je voulais gagner ce match avec la Belgique, et je suis convaincu que nous en étions tout près".