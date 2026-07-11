"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
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"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne
Photo: © photonews
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Timothy Castagne s'est présenté rapidement en zone mixte après l'élimination de la Belgique en quarts de finale de la Coupe du Monde. Il a notamment défendu Senne Lammens.

C'est bien sûr l'image forte de ce match : la sortie de Thibaut Courtois, acclamé par tout le stade, en larmes. Le portier du Real Madrid était-il ému de devoir abandonner ses équipiers face à "son" Espagne ou était-ce aussi l'idée que ce puisse être son dernier match ? Une chose est sûre en tout cas, c'était un coup dur pour les Diables.

"Un coup dur, je ne sais pas, car nous avons confiance en Senne. Ne pas débuter le match avec Youri, ça, c'était un coup dur car tu as directement moins de contrôle dans l'entrejeu", entame Timothy Castagne. "Hans est un top joueur, bien sûr, mais Youri reste Youri et c'est notre capitaine". 

Castagne et Mechele défendent Lammens

Le latéral reconnaît cependant que Courtois aussi reste Courtois. "C'est toujours mieux de jouer avec lui, bien sûr, mais Senne est un excellent gardien. Ce n'est pas cette erreur qui fait que nous perdons, c'est parce que nous ne défendons pas bien en tant qu'équipe", estime Castagne.

"Bien sûr, c'est dur pour lui, mais c'est un très bon gardien et même si Thibaut devait arrêter, je ne suis pas inquiet. Senne Lammens fera de très bonnes choses à sa suite et il prouvera qu'il est un grand gardien", conclut-il ensuite. Des propos que Brandon Mechele, la suite de Castagne, appuiera.

"C'est dommage que le deuxième but tombe comme ça, mais c'est encore un jeune gardien. C'est un moment d'apprentissage, Senne a énormément de qualités", affirme le défenseur brugeois. "Ce n'était pas une frappe facile à gérer, et en tant que défenseurs, nous devons peut-être mieux suivre aussi".

Courtois : "C'est un sentiment merdique pour un gardien"

Thibaut Courtois, qui a dû céder sa place à Lammens, l'a également assuré de son soutien. "Je l'ai serré dans mes bras, mais je ne lui ai rien dit de particulier car il n'y a pas grand chose à dire dans ces moments. C'est un "shit feeling" pour un gardien, je le sais", reconnaît le portier du Real Madrid. 

"Mais Senne est un grand gardien et il reviendra plus fort. Il va prendre un peu de congés, revenir en forme avec Manchester United et disputer une grande saison, j'en suis certain", conclut Courtois.

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