LIVE Coupe du monde 11/7

Redaction
| Commentaire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois, en larmes, a été forcé de céder sa place pour Senne Lammens. Il ressentait des douleurs qui l'empêchaient de dégager de longs ballons. (Lire la suite)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
5
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

22:30
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30
Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

22:00
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

20:39
5
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

21:00
Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

20:40
Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

20:20
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

19:30
Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

19:00
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

00:10
1
Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

18:30
Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

18:00
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

17:30
Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

17:00
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30
Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

16:00
OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

15:36
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

15:13
Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

14:53
2
LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

14:29
OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

13:55
Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

13:20
Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

12:40
3
Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

12:00
Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

11:40
🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

11:20
2
"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

10:30
C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

10:05
Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

09:30
1
Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 23:00 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved