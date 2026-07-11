LIVE Coupe du monde 11/7
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"
Thibaut Courtois, en larmes, a été forcé de céder sa place pour Senne Lammens. Il ressentait des douleurs qui l'empêchaient de dégager de longs ballons. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot