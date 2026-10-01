C'est fini : Stijn Stijnen quitte son poste d'entraîneur du Patro

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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C'est fini : Stijn Stijnen quitte son poste d'entraîneur du Patro
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Stijn Stijnen quitte son banc au Patro Eisden pour devenir le directeur sportif du club, après neuf ans comme entraîneur.

Une page se tourne au Patro Eisden, mais Stijn Stijnen ne quitte pas le club. Après neuf années comme entraîneur, le Belge de 45 ans a décidé de laisser sa place sur le banc. Il reste au Patro et devient directeur sportif. Un nouveau rôle qui va lui permettre de continuer à participer au développement du club, mais d'une autre manière.

Une décision annoncée ce matin

Stijnen a annoncé la nouvelle devant la presse ce matin. "Il n'y a pas de surprise quant à la raison de cette décision", a-t-il expliqué avant de revenir sur les discussions des derniers jours. "Nous avons eu une discussion constructive ces derniers jours sur l'avenir du Patro. J'y réfléchissais depuis un certain temps." Son choix était dans sa tête avant cette réunion avec la direction.

Le Patro Eisden n'a pris que trois points sur les 18 derniers possibles et Stijnen avait récemment laissé entendre qu'il ne resterait peut-être plus longtemps entraîneur. Mais selon lui, son départ du banc répond à une réflexion plus large. "J'ai décidé de quitter mon poste d'entraîneur du Patro pour devenir directeur sportif. Cette décision prend effet immédiatement."

Neuf ans au Patro

Ce changement est important pour un homme devenu l'un des visages du Patro au fil des années. "Le moment est venu. Je suis ici depuis neuf ans. Si l'on veut aller de l'avant, il faut réfléchir et prendre des décisions en conséquence, dans le meilleur intérêt du club." Stijnen a tenu à remercier les personnes qui l'ont accompagné. "Je tiens à remercier mes collaborateurs, Coley et Wouter".

Aucun lien avec les mauvais résultats du club


"Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une décision prise d'un commun accord. Par conséquent, elle n'a rien à voir avec notre mauvais début de saison", explique le CEO. Le Patro doit trouver celui qui succédera à Stijnen sur le banc.

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