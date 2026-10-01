"Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques

Au nord du pays, le podcast Ongefilterd est l'un des podcasts les plus suivis par les amateurs de ballon rond. Il réunit notamment Stijn Stijnen, Radja Nainggolan et Oliver Deschacht. Les deux premiers cités peuvent être considérés parmi les plus grandes têtes brûlées du football belge, mais lors du dernier épisode, c'est bien Deschacht qui a dérapé.

La discussion a commencé lorsque l'animateur Angel Redondo a demandé aux invités jusqu'où, selon eux, l'équipe féminine de Louvain pourrait aller en Ligue des champions. Deschacht a tout de suite précisé qu'il ne suivait pas le football féminin. "Je ne peux pas regarder ça, avec tout le respect que je vous dois. Elles me considéreront peut-être comme le plus mauvais footballeur de l'histoire mais je ne suis pas leur championnat".

Nainggolan a alors répondu en rigolant : "Tu n’auras plus de copines après ça, hein". Le débat ne s'est pas élevé quand Redondo a demandé à Deschacht s’il regarderait si l’actrice Sydney Sweeney participait. "C’est autre chose", a répondu l’ancien Diable Rouge, hilare.

Olivier Deschacht repris

Stijn Stijnen s'est un poil intéressé au débat, mais avec sa franchise habituelle : "J’espère sincèrement qu’elles iront très loin. Pas tant parce que mon intérêt pour le football féminin est énorme, car ce n’est pas le cas. Mais j’ai du respect pour ce sport et j’espère qu’elles continueront à bien jouer. Et aussi car l'entraîneur (Ster Habibzadeh) a débuté au Patro Eisden.

L'extrait a rapidement fait parler. Plusieurs membres des Red Flames l'ont accompagné d'un emoji clown. Tessa Wullaert l'a également partagé dans sa story Instagram avec ces mots : "J'aurais vraiment voulu m'exprimer à ce sujet, mais je n'en ai tout simplement pas le temps. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je n'en ai tout simplement pas l'énergie."

Face à la levée de boucliers, Olivier Deschacht a réagi, sans vraiment convaincre : "C'était une blague. Le rire est bon pour la santé ! N'oubliez pas ça ! Nous respectons tout le monde".





Louvain réagit

Du côté d'OHL, on ne trouve pas la sortie de l'ancien capitaine anderlechtois si drôle que cela. Le porte-parole Maarten Thibaut a partagé dans Het Laatste Nieuws son regret d'entendre de tels commentaires.

"Nous trouvons ces propos totalement déplacés. Il est regrettable que de tels agissements se reproduisent encore en 2026. Le club, mais aussi les joueurs, sont profondément attristés. Ils travaillent sans relâche pour atteindre l'excellence. L'an dernier, nous figurions parmi les douze meilleures équipes d'Europe et nous disputons actuellement la phase de groupes de la Ligue des Champions. Cela mérite le respect, tout simplement", explique Maarten Thibaut.

Une solide affiche contre le PSG

Ce dérapage donnera-t-il encore une motivation supplémentaire aux joueuses louvanistes ? Après avoir partagé contre l'AS Roma (0-0) lors du premier match de cette phase de ligue de Ligue des Champions (atteintes en éliminant notamment Fenerbahçe aux tirs au but), OHL est face à un beau challenge avec le déplacement de ce soir au PSG. Coup d'envoi à 21h. Avec ou sans Olivier Deschacht.