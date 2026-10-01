Analyse Le Club de Bruges a voulu garder ce jeune talent belge, mais pourtant il joue peu : le point sur la situation

Le Club de Bruges a voulu garder ce jeune talent belge, mais pourtant il joue peu : le point sur la situation
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Jorne Spileers est resté au Club de Bruges l'été dernier. Bart Verhaeghe, le président des Blauw en Zwart, assure que le club compte sur le jeune défenseur belge de 21 ans. Mais pourtant, pour l'instant, il est peu utilisé...

Christos Tzolis et Aleksandar Stankovic ont rapporté beaucoup d'argent au Club de Bruges, mais plusieurs joueurs n'ont pas été autorisés à quitter le club cet été. Parmi eux, Nicolo Tresoldi, pour lequel une offre de 35 millions d'euros aurait même été formulée.

Romeo Vermant et Jorne Spileers ont eux aussi été retenus par le Club de Bruges. Pourtant, les deux joueurs ont jusqu'ici obtenu beaucoup moins de temps de jeu et ne semblent pas vraiment partir avec une longueur d'avance dans la hiérarchie. Bart Verhaeghe refuse toutefois de les considérer comme de simples remplaçants.

Jorne Spileers toujours dans les plans de Bruges

"Non, ces deux-là ne sont pas des remplaçants. Ils vont jouer, et beaucoup. Nous avons été très clairs avec Jorne Spileers. Il y avait beaucoup d'intérêt, mais nous comptons sur lui. Il est grand, rapide, à l'aise techniquement et capable de marquer un adversaire", avait déclaré Bart Verhaeghe dans le Belang van Limburg il y a quelques semaines.

Le président brugeois avait également comparé sa situation à celle de Brandon Mechele. "Brandon Mechele ne s'est-il pas imposé plus tard lui aussi ? Peut-être que Jorne Spileers suivra le même chemin. Joel Ordoñez est encore blessé. Mamadou Coulibaly est un grand talent, le PSG n'était pas content que nous le recrutions. Il impressionne à l'entraînement. Wout Verlinden est également là. Nous avons du monde prêt à jouer en défense centrale."

Bart Verhaeghe n'a pas voulu laisser partir Jorne Spileers

Le message est donc clair : Jorne Spileers doit encore jouer un rôle au Club de Bruges et pourrait véritablement s'imposer dans les prochaines années. Une évolution qui pourrait également faire grimper sa valeur en cas de futur transfert.

Plusieurs clubs se sont intéressés au défenseur cet été. Elversberg, Francfort et le Borussia Mönchengladbach figuraient notamment parmi les formations citées, mais Bart Verhaeghe n'a pas donné suite.

Sunderland aurait également manifesté son intérêt, sans qu'un accord ne soit trouvé. Jorne Spileers doit donc tenter de gagner du temps de jeu au Club de Bruges, malgré une concurrence importante dans l'axe de la défense.

Un retour tardif pour Joel Ordoñez

Joel Ordoñez était revenu de la Coupe du monde avec une fracture du métatarse. L'international équatorien, qui compte 20 sélections, a ensuite dû être opéré afin de soigner complètement sa blessure. Une intervention qui a prolongé sa rééducation de trois mois.

Le staff médical du Club de Bruges estime désormais son retour à la fin du mois de décembre. Concrètement, Joel Ordoñez ne devrait être de nouveau disponible pour les matchs qu'en 2027, après une préparation hivernale.

Pour l'instant, son absence prolongée ne pose pas trop de problèmes au Club de Bruges. Brandon Mechele et la recrue Lee Han-beom donnent satisfaction dans l'axe de la défense. Une situation qui laisse encore peu d'opportunités à Jorne Spileers.

Le défenseur est sous contrat jusqu'en juin 2028. Cette saison, il ne totalise que 166 minutes de jeu, dont 90 en Supercoupe, à une période où Lee Han-beom n'était pas encore arrivé. Avec le futur retour de Joel Ordoñez, la concurrence pourrait encore se renforcer pour Jorne Spileers.

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