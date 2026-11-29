Heureux, Vincent Euvrard ne voulait cependant pas tomber dans l'euphorie après la belle victoire du Standard face au Club de Bruges, ce dimanche. Le T1 des Rouches reconnaît qu'il s'agit "peut-être de la plus belle victoire" depuis qu'il a pris la tête du matricule 16, mais refuse de se voir plus beau qu'il ne l'est avant un déplacement crucial à la RAAL en Coupe de Belgique.

"Peut-être la plus belle victoire depuis que je suis ici." Sans tomber dans une euphorie démesurée, Vincent Euvrard était naturellement heureux après la victoire de ses joueurs face au Club de Bruges, ce dimanche à Sclessin.

"Je suis satisfait du résultat et fier des joueurs, de la performance qu'ils ont sortie. Avant le match, on avait demandé beaucoup d'intensité, de passion, de générosité, de courage et d'audace pour oser jouer au ballon. Je pense qu'on a vu un peu tout ça, même si on a souffert pendant 30 minutes", a reconnu le T1 des Rouches.

"On a eu moins de possession de balle que je ne l'avais espéré (24 % au coup de sifflet final, ndlr), mais avec le ballon, on a su trouver les lacunes dans la défense de Bruges et on a su accélérer le jeu quelques fois pour marquer trois très beaux buts."

De la joie, mais pas d'euphorie chez Vincent Euvrard

Il n'y avait plus qu'une seule équipe sur le terrain pendant le quatrième quart d'heure. "On aurait peut-être même pu inscrire un quatrième but à ce moment-là, car on avait totalement la maîtrise du match. Ensuite, Bruges est revenu et on a défendu avec tout ce qu'on avait."

Lire aussi… Deux buts pour Drammeh, encore un pour Ayensa : les notes des joueurs du Standard, vainqueurs de Bruges›

Et le Standard a tenu bon malgré la réduction du score brugeoise à un quart d'heure du terme. "La mission est accomplie pour ce soir. Je suis très content pour le club, qui veut redevenir un grand club. Il y a encore énormément de travail, mais c'est avec des victoires comme celles-là qu'on grandit. Il faut profiter pendant 24 heures avant de se concentrer sur le déplacement à la RAAL", a conclu Vincent Euvrard.