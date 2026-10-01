Nouvelle chance pour un disparu de la circulation à l'Antwerp

Disparu de la circulation depuis le début de la saison, Farouck Adekami va recevoir une nouvelle chance à l'Antwerp et a été convoqué par Marvin Compper pour un mini-stage pendant cette trêve internationale. Arrivé en 2024, le médian offensif ivoirien n'a pas encore vraiment réussi à convaincre au Bosuil et tentera de faire changer les choses dans les prochaines semaines.

Arrivé à l'été 2024 en provenance de l'académie ghanéenne Right to Dream contre moins de 100.000 €, Farouck Adekami a d'abord fait ses armes avec les Young Reds en première division néerlandophone lors de la saison 2024-2025.

Jugé séduisant et auteur de quatre buts, le jeune médian offensif ivoirien de 20 ans avait été intégré au noyau A à compter du mois de janvier 2025 et avait compté trois premières apparitions en Jupiler Pro League.

Davantage intégré à l'équipe première la saison dernière, Adekami a disputé une vingtaine de matchs lors du dernier exercice, dont huit lors des Europe Play-Offs.

Farouck Adekami réintégré à l'équipe première de l'Antwerp

Il était toutefois l'un des symboles d'une équipe de l'Antwerp qui ne tournait pas rond et qui ne parvenait pas à enchaîner les victoires. Une raison pour laquelle il a quelque peu disparu de la circulation en ce début de saison.

Depuis la reprise, Farouck Adekami n'a en effet joué que douze minutes lors du déplacement à Courtrai de la deuxième journée. Une situation qui devrait changer, puisque nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen écrivent que le jeune joueur devrait recevoir une nouvelle chance au Bosuil après la trêve internationale et qu'il a été convoqué par Marvin Compper pour le mini-stage pendant la trêve. Il devra, cette fois, convaincre tout le monde.



