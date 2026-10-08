Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Alors que les prochaines élections de la FIFA et la candidature de Ramon Vega pour concurrencer Gianni Infantino occupent beaucoup l'actualité, celles de l'UEFA pointent également le bout de leur nez. Prévues en 2027, elles verront notamment l'actuel président Aleksander Ceferin se porter à nouveau candidat, lui qui avait pourtant indiqué qu'il s'agissait de son dernier mandat.

Les prochaines élections de la présidence de l'UEFA se tiendront l'année prochaine, quelques mois à peine après celles de la FIFA qui verront Gianni Infantino réellement concurrencé pour la première fois depuis son arrivée sur le trône du football mondial, suite à l'annonce cette semaine de Ramon Vega souhaitant prendre sa place pour "rétablir l'ordre dans le football mondial".

Au sein de l'instance européenne, le Slovène de 59 ans Aleksander Ceferin dirige depuis 2016, mais avait déclaré il y a un peu moins de deux ans, lors de la dernière élection, qu'il s'agissait de son troisième et dernier mandat.

Lors d'une réunion à Berlin ce jeudi, Ceferin a annoncé avoir changé d'avis, annonce le journaliste français de RMC Sport Nicolas Pelletier. En principe, le président est tenu de quitter ses fonctions après trois mandats, mais en raison d'un changement de règlement approuvé par l'UEFA début 2024, la porte est ouverte pour qu'il reste en poste pendant quatre années supplémentaires.

Aleksander Ceferin vise finalement un quatrième mandat à la tête de l'UEFA

En effet, l'amendement approuvé lors du Congrès de Paris n'a pas modifié la règle des trois mandats, mais a ajouté que celle-ci n'entrait pas en vigueur pour les mandats ayant débuté avant le 1er juillet 2017.


Ceferin a donc annoncé aux membres de la délégation qu'il comptait briguer un quatrième mandat, jusqu'en 2031, lors du prochain Congrès qui se tiendra à Astana, capitale du Kazakhstan. L'un de ses arguments serait que l'UEFA a besoin de davantage de stabilité dans une période où le football mondial est en plein trouble suite aux événements liant Gianni Infantino, écrivent nos confrères de Het Nieuwsblad.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

19:55
Une fameuse reconnaissance : Vincent Kompany surveille un joueur de Pro League

Une fameuse reconnaissance : Vincent Kompany surveille un joueur de Pro League

19:30
Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

18:40
Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

17:20
Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

16:40
La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

16:05
"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

15:40
Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

15:00
Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

14:30
1
Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

14:00
Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

13:30
Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

13:00
2
Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

12:30
Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

12:00
Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

11:30
Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

11:00
José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

10:30
Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

10:00
"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

09:33
1
Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

09:08
Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

08:34
40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

08:00
Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

07:00
"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie

"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie

06:30
Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA !

Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA !

06:00
1
Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

23:00
L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

22:30
Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

21:54
Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

21:30
Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Analyse

Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?

21:00
2
Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

07/10
2
Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

07/10
"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

07/10
Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

07/10
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 8/10

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 8/10

00:00
Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

07/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement" Union 60 Union 60 a propos de Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union ! Union 60 Union 60 a propos de Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA ! Union 60 Union 60 a propos de "C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier Union 60 Union 60 a propos de Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Union 60 Union 60 a propos de Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Union 60 Union 60 a propos de Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi Eric Stevens Eric Stevens a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved