Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

Alors que les prochaines élections de la FIFA et la candidature de Ramon Vega pour concurrencer Gianni Infantino occupent beaucoup l'actualité, celles de l'UEFA pointent également le bout de leur nez. Prévues en 2027, elles verront notamment l'actuel président Aleksander Ceferin se porter à nouveau candidat, lui qui avait pourtant indiqué qu'il s'agissait de son dernier mandat.

Les prochaines élections de la présidence de l'UEFA se tiendront l'année prochaine, quelques mois à peine après celles de la FIFA qui verront Gianni Infantino réellement concurrencé pour la première fois depuis son arrivée sur le trône du football mondial, suite à l'annonce cette semaine de Ramon Vega souhaitant prendre sa place pour "rétablir l'ordre dans le football mondial".

Au sein de l'instance européenne, le Slovène de 59 ans Aleksander Ceferin dirige depuis 2016, mais avait déclaré il y a un peu moins de deux ans, lors de la dernière élection, qu'il s'agissait de son troisième et dernier mandat.

Lors d'une réunion à Berlin ce jeudi, Ceferin a annoncé avoir changé d'avis, annonce le journaliste français de RMC Sport Nicolas Pelletier. En principe, le président est tenu de quitter ses fonctions après trois mandats, mais en raison d'un changement de règlement approuvé par l'UEFA début 2024, la porte est ouverte pour qu'il reste en poste pendant quatre années supplémentaires.

Aleksander Ceferin vise finalement un quatrième mandat à la tête de l'UEFA

En effet, l'amendement approuvé lors du Congrès de Paris n'a pas modifié la règle des trois mandats, mais a ajouté que celle-ci n'entrait pas en vigueur pour les mandats ayant débuté avant le 1er juillet 2017.



Ceferin a donc annoncé aux membres de la délégation qu'il comptait briguer un quatrième mandat, jusqu'en 2031, lors du prochain Congrès qui se tiendra à Astana, capitale du Kazakhstan. L'un de ses arguments serait que l'UEFA a besoin de davantage de stabilité dans une période où le football mondial est en plein trouble suite aux événements liant Gianni Infantino, écrivent nos confrères de Het Nieuwsblad.