Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4389

L’après-trêve internationale ne s’annonce pas évident pour le Sporting d’Anderlecht, qui va se déplacer cinq fois consécutivement : deux fois en championnat, deux fois en Europa League et une fois sur le terrain du Beerschot en Coupe de Belgique. Une période charnière lors de laquelle les Mauves devront rester solides pour préserver leurs ambitions sur les différents tableaux.

La trêve internationale à présent terminée, la Pro League reprend ses droits ce week-end. La huitième journée est au programme en D1A, la septième en D1B. Arrive une période importante, où les premières différences se font sentir au classement, où les températures vont progressivement baisser et les organismes être mis à rude épreuve, et surtout où les rencontres vont s'enchaîner pour les équipes évoluant sur différents tableaux.

C'est notamment le cas du Sporting d'Anderlecht, dont la campagne d'Europa League a commencé par une défaite contre Lyon et qui va aussi bientôt entamer, comme les autres formations de l'élite, son parcours en Coupe de Belgique.

(Mauvais) hasard du calendrier, les Mauves devront se déplacer au Beerschot en Croky Cup le 18 octobre dans une période où ils ne cesseront déjà de se déplacer.

Anderlecht devant... cinq matchs en déplacement consécutifs

Car après le match de reprise face au Cercle de Bruges au Jan Breydelstadion samedi à 16h00, les joueurs de Vitor Bruno se rendront au Dinamo Zagreb en Europa League, puis au Beerschot en Coupe, avant un nouveau déplacement européen à Jagiellonia et un nouveau match loin du Lotto Park, à Gand le 25 octobre en championnat.

Cela va donc faire cinq matchs en déplacement consécutifs pour Anderlecht, ce qui s'explique par le fait que les Mauves ont déjà reçu quatre fois en sept matchs de championnat et lors de leur première joute européenne contre Lyon.

Après ces cinq matchs, le RSCA recevra Westerlo et Salzbourg avant d'aller au FC Bruges et de rejoindre OHL. Trois matchs à domicile en quatre rencontres, ce qui viendra équilibrer les comptes après la série difficile qui s'annonce. Une série lors de laquelle les Bruxellois devront tenir bon et rester solides pour préserver leurs ambitions sur les différents tableaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

13:00
1
Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

12:30
Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

12:00
Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

11:30
Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

11:00
José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

10:30
"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

09:33
Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

10:00
Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

08:34
Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

09:08
40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

08:00
Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

23:00
Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

07:00
"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie

"Il respecte ce que j'ai fait" : Rik de Mil a contacté Stijn Stijnen, dont la carrière de T1 n'est pas finie

06:30
Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA !

Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA !

06:00
Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

Trois millions ou rien ? Un club turc dévoile l'offre d'Anderlecht pour son attaquant

18:00
L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges

22:30
Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

21:54
Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

Improbable : l'ancien international espagnol David Silva sort de sa retraite à 40 ans

21:30
Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Analyse

Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ?

21:00
2
Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi

20:00
2
"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

"Je jouais pour la première fois devant 70.000 personnes" : les internationaux de Charleroi de retour heureux

19:00
Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

Réserviste aux Francs-Borains, il bat un joueur à 35 millions d'euros !

19:30
Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

Les U21 belges à l'Euro : plusieurs Diables éligibles pour les renforcer, Gill Swerts ne pourra pas se louper

18:40
Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

Le tube de l'été prochain...ou de l'hiver ? Naples surveille de près un cadre de l'Union

17:30
Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

Officiel : un capitaine (abandonné) de Pro League tente sa chance à l'étranger pour la première fois

17:00
🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

🎥 Un message pour Mark van Bommel ? Le geste de Thomas Meunier qui a laissé le staff de Sunderland bouche bée

16:30
La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

La Belgique menacée par les Pays-Bas, le Portugal grand gagnant : le nouveau classement FIFA est sorti

16:00
"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

"La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli

15:30
1
Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

Le capitaine français, c'est lui : fameuse distinction pour joueur de la RAAL

15:00
Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union !

14:00
"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel Interview

"Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel

14:40
1
Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur principal débarque sur les bancs de Pro League

07/10
🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

🎥 Huées générales, carton rouge rendu : l'arbitrage à la belge d'Espagne - Croatie devient viral

07/10
Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

Des journalistes français sous le charme d'un talent de 13 ans d'Anderlecht : "Il peut tout faire"

07/10
"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

"C'est complètement ridicule" : un ancien Diable répond aux commentaires français sur un joueur belge

07/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Union 60 Union 60 a propos de Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Union 60 Union 60 a propos de Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi Eric Stevens Eric Stevens a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France Union 60 Union 60 a propos de "La lune de miel est terminée" : l'avertissement déjà très appuyé de l'Écosse à Sébastien Pocognoli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Les Belges n'ont pas conscience de leur niveau" : Maxime Chanot bluffé par les Diables de Van Bommel El Malvario El Malvario a propos de 6 buts en 3 mi-temps : le nouveau phénomène belge qui attire déjà les plus grands clubs européens Pogi Pogi a propos de Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main Pogi Pogi a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved