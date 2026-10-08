Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

L’après-trêve internationale ne s’annonce pas évident pour le Sporting d’Anderlecht, qui va se déplacer cinq fois consécutivement : deux fois en championnat, deux fois en Europa League et une fois sur le terrain du Beerschot en Coupe de Belgique. Une période charnière lors de laquelle les Mauves devront rester solides pour préserver leurs ambitions sur les différents tableaux.

La trêve internationale à présent terminée, la Pro League reprend ses droits ce week-end. La huitième journée est au programme en D1A, la septième en D1B. Arrive une période importante, où les premières différences se font sentir au classement, où les températures vont progressivement baisser et les organismes être mis à rude épreuve, et surtout où les rencontres vont s'enchaîner pour les équipes évoluant sur différents tableaux.

C'est notamment le cas du Sporting d'Anderlecht, dont la campagne d'Europa League a commencé par une défaite contre Lyon et qui va aussi bientôt entamer, comme les autres formations de l'élite, son parcours en Coupe de Belgique.

(Mauvais) hasard du calendrier, les Mauves devront se déplacer au Beerschot en Croky Cup le 18 octobre dans une période où ils ne cesseront déjà de se déplacer.

Anderlecht devant... cinq matchs en déplacement consécutifs

Car après le match de reprise face au Cercle de Bruges au Jan Breydelstadion samedi à 16h00, les joueurs de Vitor Bruno se rendront au Dinamo Zagreb en Europa League, puis au Beerschot en Coupe, avant un nouveau déplacement européen à Jagiellonia et un nouveau match loin du Lotto Park, à Gand le 25 octobre en championnat.

Cela va donc faire cinq matchs en déplacement consécutifs pour Anderlecht, ce qui s'explique par le fait que les Mauves ont déjà reçu quatre fois en sept matchs de championnat et lors de leur première joute européenne contre Lyon.





Après ces cinq matchs, le RSCA recevra Westerlo et Salzbourg avant d'aller au FC Bruges et de rejoindre OHL. Trois matchs à domicile en quatre rencontres, ce qui viendra équilibrer les comptes après la série difficile qui s'annonce. Une série lors de laquelle les Bruxellois devront tenir bon et rester solides pour préserver leurs ambitions sur les différents tableaux.