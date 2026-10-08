Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir
Photo: © photonews
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Arrivé il y a deux ans dans le Limbourg en provenance du Beerschot, Shakhmurat Dauletov signe son premier contrat professionnel à Genk et intègre l'équipe U23 en Challenger Pro League. Une belle progression pour l'ailier kazakh de 17 ans, qui était arrivé jeune en Belgique en provenance du club turc d'Antalyaspor.

Le Racing Genk a offert un premier contrat professionnel à Shakhmurat Dauletov. Le jeune ailier kazakh (17 ans) était déjà arrivé à Genk durant l'été 2024 en provenance du Beerschot, qui l'avait recruté au club turc d'Antalyaspor. Il franchit donc désormais une nouvelle étape dans son développement.

"Aujourd'hui, il s'engage pour trois saisons avec les Limbourgeois, jusqu'à l'été 2029. Dauletov rejoint immédiatement le Jong Genk en Challenger Pro League", indique le club limbourgeois dans un communiqué publié sur son site internet à propos du jeune joueur qui évoluait jusque-là avec les U18 du club.

Dauletov pour trois saisons à Genk

Selon le communiqué du club limbourgeois, Dauletov a réalisé de beaux progrès au sein de la KRC Genk Academy ces dernières saisons. "La saison dernière, il a été l'un des joueurs déterminants de l'équipe championne de Genk chez les U18, avec 9 buts en 20 rencontres", peut-on lire.

Grâce à sa vitesse et à ses qualités techniques, Dauletov possède un profil intéressant sur les ailes. Il peut évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, même s'il préfère le côté droit. Il y associe ses actions individuelles à une efficacité dans les derniers mètres.

Genk croit pleinement au jeune Dauletov

Le Racing Genk croit beaucoup au potentiel de développement de son jeune ailier. Son passage au Jong Genk représente désormais un nouveau défi dans son parcours.

"Shakhmurat a clairement progressé au cours de la saison écoulée. Il possède de la vitesse et de l'explosivité, ose provoquer son adversaire et a en outre démontré qu'il pouvait allier efficacité et qualité de jeu. Ce passage au Jong Genk constitue à présent le bon prochain défi pour lui. Nous pensons que Shakhmurat dispose encore d'une grande marge de progression", explique Stijn Haeldermans, coordinateur technique du Jong Genk.

Dauletov rejoint donc le Jong Genk avec effet immédiat. Dès le week-end prochain, il effectuera le déplacement à Maasmechelen pour le derby limbourgeois face à Patro Eisden. "Toute la famille de Genk souhaite à Shakhmurat beaucoup de succès dans la suite de son développement en bleu et blanc", conclut le club limbourgeois.

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