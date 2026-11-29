Genk menait de deux buts face à Saint-Trond ce dimanche, mais a finalement dû se contenter d'un point 3-3. Timmy Simons regrette la manière dont son équipe avait laissé échapper la victoire.

Au micro de DAZN, Timmy Simons a reconnu que les émotions n'étaient pas retombées après le match. "Il y a effectivement eu beaucoup d'agitation de tous les côtés. Beaucoup de duels, des joueurs qui restaient au sol, des joueurs qui devaient quitter le terrain et des équipes qui ont dû continuer un moment avec un homme en moins." Il estimait que Genk aurait dû plier le match en seconde période.

Simons a vu deux visages de Genk

L'entraîneur de Genk était loin d'être satisfait de la première mi-temps. Son équipe avait du mal à développer son jeu et est rentrée aux vestiaires avec un retard de 1-0. "Notre timing au pressing et dans nos courses n'était pas coordonné. Ce sont des choses que nous devons mieux faire et sur lesquelles nous devons commencer à travailler très rapidement."

Après la pause, Simons a vu le Genk qu'il voulait voir. Grâce à deux buts de Rafiu Durosinmi et une réalisation de Benjamin Tahirovic, les visiteurs ont renversé la situation. "Nous sommes bien sortis des vestiaires et avons renversé le score. Mais ensuite, il faut contrôler ce match et aller chercher le prochain but".

Ce ne fut pas le cas. Ryan Merlen a relancé Saint-Trond sur coup franc, avant qu'un malheureux but contre son camp d'Aaron Bibout dans le temps additionnel ne fixe le score à 3-3. Les deux buts encaissés sont venus de phases arrêtées.

Interrogé à ce sujet, Simons a livré une réaction très claire. "Oui, ça me rend vraiment fou. Nous devons tout mieux faire. Les phases arrêtées représentent une part très importante du football. Nous devons devenir plus solides dans ce domaine."



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L'entraîneur de Genk a eu peu de raisons de se satisfaire de ce match nul. Selon lui, son équipe pouvait et devait plier la rencontre, mais elle a laissé son grand rival revenir.