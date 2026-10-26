Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Enfin la libération ? Mika Godts inscrit son premier but pour le PSG !
Photo: © photonews

Après des semaines difficiles, Mika Godts a peut-être enfin brisé le signe indien. Monté au jeu en seconde période, le Diable Rouge a été doublement décisif dans la victoire du PSG face à l'Olympique Lyonnais !

En raison d'un report de match particulièrement fâcheux, le PSG affrontait l'Olympique Lyonnais ce soir, en pleine cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026 à Londres - alors que le champion d'Europe est, et de loin, le club le plus représenté parmi les 30 nominés.

Mais le Paris Saint-Germain ne s'est pas laissé déconcentrer par ce qui se passait en parallèle de l'autre côté de la Manche, et s'est imposé 2 buts à 0 face à l'OL pour reprendre la tête du championnat de France. 

Mika Godts auteur d'un but et d'une passe décisive 

Julien Duranville était titulaire du côté de l'OL, et est à créditer d'un bon match : sans être décisif, le Diable Rouge a énormément tenté et créé du danger quand il avait le ballon par sa vivacité et ses dribbles. Mais le Belge du soir aura été Mika Godts.

Sur le banc en début de match, Godts est monté au jeu à la 57e minute de jeu pour Joao Neves. Initialement assez discret, le Diable Rouge va d'abord trouver Senny Mayulu en retrait après un débordement : ce dernier trompe Greif d'une belle frappe, et Mika Godts est donc auteur d'une passe décisive. 

Mais le moment de la délivrance arrivera par la suite : depuis le même côté gauche, Godts dribble son opposant, s'ouvre une fenêtre de tir et enroule dans le petit filet. Un premier but sous le maillot parisien qui tombe au meilleur moment, alors que Khvisha Kvaratskhelia sera absent de longs mois. 

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