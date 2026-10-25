"On se tire une balle dans le pied" : le Standard encore frustré, Vincent Euvrard au bord du gouffre ?

Vincent Euvrard a livré son analyse après la défaite du Standard sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Un quatrième revers consécutif pour les Rouches, ce qui commence à peser lourd au classement. Le T1 des Rouches appelle toutefois à la persévérance avant la réception de Courtrai, qui pourrait faire office de dernière chance pour lui.

Vincent Euvrard a logiquement la tête basse après la défaite du Standard à la Cegeka Arena. Les Rouches ont montré du courage après l'exclusion de Matthieu Epolo à la demi-heure, mais enchaînent tout de même une quatrième défaite consécutive.

"On avait l'intention de mettre de la pression dans le camp adverse. Avoir des récupérations hautes, jouer loin de notre but. On l'a bien fait en début de match et on s'est créé quelques situations. Genk a son premier tir, qui n'est même pas un vrai tir mais qui est directement un but, après 26 minutes. C'était évitable", regrette le T1 des Rouches.

"Ce but et la carte rouge, ce sont deux faits de jeu avec lesquels on se tire une balle dans le pied. Matthieu, comme tout le monde, peut faire des erreurs et il nous a déjà donné bien plus de points que ce qu'il en coûte aujourd'hui. Mais ce sont des moments que tu ne peux pas connaître lors d'un déplacement aussi difficile dans lequel tu essayes de prendre des points. Quand tu es mené 1-0 et à 10, tu sais que ça s'annonce difficile", poursuit l'entraîneur du Standard.

Frustré, Vincent Euvrard demande à son groupe de persévérer

"Par la suite, on a donné peu d'occasions, mais on sentait que quand on voulait mettre le ballon devant, c'était difficile. On a donc mis en place un 4-3-2 pour sortir de cette pression. Cela comporte des risques, mais tu as au moins deux attaquants et le soutien d'un milieu offensif. Ça a fonctionné, je veux féliciter les joueurs pour la deuxième mi-temps, la mentalité et la manière avec laquelle ils se sont arrachés pour aller chercher ce 1-1", souligne Vincent Euvrard.

"Ensuite, je pense qu'on a encore une bonne occasion de faire 1-2, et encore une autre pour faire 2-2 en fin de match. Quand tu vois l'énergie et la qualité dans le match, surtout en deuxième mi-temps parce qu'il nous en a manqué avant la pause, et quand tu vois quel but tu donnes encore sur le 2-1..."



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"C'est très frustrant, pour moi, pour le groupe. Il ne nous manque à chaque fois pas grand-chose dans ces grands matchs comme contre Gand et Charleroi. La seule chose à faire est de continuer, de persévérer et de se concentrer sur le prochain match à domicile", conclut celui qui assure "ne pas craindre pour sa place", malgré le récent bilan plus que délicat.