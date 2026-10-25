Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Encore du beau monde en tribune pour Nicolo Tresoldi : des recruteurs de grands clubs présents à Bruges

Chelsea et Manchester City vont envoyer des recruteurs pour observer Nicolo Tresoldi pendant le match entre le Club de Bruges et Saint-Trond ce dimanche.

Nicolo Tresoldi a la cote en Angleterre et ailleurs. Meilleur buteur de Pro League la saison passée, l'attaquant du Club de Bruges intéresse Chelsea et Manchester City. Selon TEAMtalk, les deux clubs devraient envoyer des recruteurs ce dimanche pour l'observer face à Saint-Trond en championnat.

Deux géants de Premier League à l'affut

Chelsea cherche à renforcer son attaque. La défaite contre Tottenham a montré les limites de l'équipe en l'absence de João Pedro. Xabi Alonso a tenté de faire jouer Morgan Rogers en faux numéro neuf, mais le choix n'a pas porté ses fruits.

Le club londonien attend assi le retour d'Emmanuel Eegha. Le jeune Néerlandais n'a pas encore convaincu les dirigeants qu'il pouvait répondre aux attentes. Chelsea préfère explorer d'autres pistes et garde un œil sur les performances de Tresoldi avec Bruges.

Manchester City suit aussi le dossier. Les Citizens réfléchissent à leurs prochaines recrues et cherchent des joueurs capables de renforcer leur attaque dans les années à venir (si Erling Haaland part). L'Allemand (U21) fait partie des profils étudiés, même si aucune offre n'a été évoquée.

Minimum 50 millions d'euros pour Tresoldi

Le Club de Bruges ne compte pas vendre Tresoldi cet hiver. Ses bonnes performances en Ligue des champions ont fait grimper sa valeur et les dirigeants brugeois pourraient réclamer au moins 50 millions d'euros pour accepter de le laisser partir l'été prochain.

En Ligue des champions cette semaine contre Lens, des scouts étaient présents pour observer plusieurs joueurs de Bruges.

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