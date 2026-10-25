Mohr n'a rien arrangé, quelques éclaircies dans le lot : les notes du Standard au Racing Genk

En infériorité numérique pendant plus d'une heure, le Standard a concédé une quatrième défaite de rang sur la pelouse du Racing Genk, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrard pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (3)

Exclu à cause d'une sortie fautive sur Durosinmi cinq minutes après avoir à nouveau encaissé sur phase arrêtée. Un dimanche à oublier.

Marlon Fossey (4)

Dure journée au boulot avec Adedeji-Sternberg dans les pattes. Le Diablotin s'est amusé, et les centres de l'Américain n'ont pas rétabli la balance.

Ibe Hautekiet (7)



Lire aussi… Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard›

A gagné des duels face à Durosinmi, ce qui est louable. Belle remise de la tête pour offrir l'égalisation à Zeqiri. Solide prestation d'ensemble.

Dimitri Lavalée (6)

Contexte difficile pour une première titularisation. De bonnes interventions, aussi de moins bonnes relances. À mettre en perspective avec son retour de blessure.

Ibrahim Karamoko (4)

En retard sur Heynen et averti après deux minutes à peine. Plusieurs interventions approximatives, mais quelques duels gagnés. Pas remonté des vestiaires quand le Standard est repassé vers une défense à 4.

Tobias Mohr (4)

S'écarte du premier poteau et permet à Ito de s'engouffrer sur le 1-0. Sa titularisation est une énigme, mais le mettre en cause plus qu'un autre compte tenu de son faible temps de jeu ne serait pas juste. Logiquement remplacé au repos.

Ryan Fosso (4)

Pas un mauvais début de match, mais souvent acculé, encore plus à 10. Peu de grinta pour gratter des ballons.

Alexis Trouillet (5)

Il a tenté de fermer les brèches autant que possible et n'a pas été aussi gentil que ses coéquipiers quand Genk attaquait.

Salieu Drammeh (3)

Victime collatérale de l'exclusion d'Epolo et remplacé à la demi-heure par Pirard. Il n'avait jusque-là pas brillé.

Adnane Abid (6)

Crée le décalage sur l'égalisation de Zeqiri. A amené les rares dangers du Standard, mais a souvent été trop peu accompagné.

Dennis Ayensa (3)

S'est démené, mais n'a pas su servir de point d'ancrage pour permettre au bloc de remonter et aux ailiers d'attaquer. A beaucoup râlé, notamment sur Jasper Vergoote. Coûte le 2-1 en étant inattentif dans son propre petit rectangle.

Lucas Pirard (6)

Monté au jeu sans échauffement. Une première intervention peu évidente, puis quelques ballons sauvés sans arrêt de grande classe. Ne peut rien sur le 2-1.

Gustav Mortensen (4)

A concédé beaucoup trop de centres d'Ito, mais a aussi contré quelques-unes de ses tentatives. L'un de ces centres a amené le dernier but.

Rayan Touzghar (4)

Difficile pour lui de s'exprimer dans une équipe qui ne fait que défendre. Pas bien monté.

Andi Zeqiri (6)

A fait ce que Vincent Euvrard lui a demandé : marquer pour ramener le Standard dans le match. Dommage pour lui que ça n'ait pas suffi. Pratiquement jamais trouvé à part sur cette action.