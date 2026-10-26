🎥 Incroyable : un gardien de but plante un splendide coup-franc pour offrir la victoire à son équipe

C'est une scène folle qui nous vient de D2 russe : alors que le FK Chelyabinsk et l'Ural Iekatérinbourg se dirigeaient vers un match nul, le gardien de but des visiteurs est venu donner un coup-franc très bien placé... et l'a envoyé en pleine lucarne.

L'époque où des gardiens de but tiraient des coups-francs semble révolue : les Rogerio Ceni ou José-Luis Chilavert, qui ont inscrit plusieurs dizaines de buts durant leur carrière, n'ont pas vraiment fait d'émules dans le football moderne.

Mais l'un d'eux vient d'inscrire son nom sur la liste assez courte des gardiens de but ayant inscrit un coup-franc direct : Aleksandr Selikhov (32 ans). Il ne vous évoque certainement rien, et pour cause, ce Russe n'a jamais joué ailleurs qu'en Russie, même si en 102 matchs avec le Spartak Moscou, il a tout de même disputé la Champions League et l'Europa League avant l'invasion de l'Ukraine et l'exclusion des clubs russes.

Le superbe coup-franc de Selikhov

Portant désormais les couleurs de l'Ural Iekatérinbourg, en D2 russe, Selikhov a donc décidé de s'emparer du ballon sur un coup-franc obtenu par son équipe à la 87e minute du match, en déplacement à Chelyabinsk. À la grande surprise des commentateurs... qui n'en ont pas cru leurs yeux quand le ballon a filé en lucarne.

Historical scenes in Chelyabinsk as Ural GK Selikhov scores crucial free-kick goal (https://t.co/Y3tUjG5z8c) https://t.co/3ZrqTPDsnv — RPL Sky (@RPLNews_eng) October 25, 2026

Aleksandr Selikhov inscrivait là le premier but de sa carrière, et donnait l'avance à Iekatérinbourg qui finira par l'emporter 1-3.





Pour le détail, un gardien de but belge a déjà marqué sur coup-franc, même si c'était à une distance bien différente. Il s'agissait en effet de Ruud Boffin, en 2016, sur une frappe des... 70 mètres avec Eskiserhirspor, plus chanceuse que désirée, dont la trajectoire a surpris le gardien adverse.