Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray
Photo: © photonews

Romelu Lukaku était titulaire ce lundi soir dans le derby d'Istanbul opposant Galatasaray à Fenerbahçe. Le Diable Rouge a eu plusieurs occasions, mais n'a pas trouvé le chemin des filets et son équipe s'est inclinée.

Deuxième derby d'Istanbul, et deuxième défaite pour Romelu Lukaku cette saison. Le Belge n'était que monté au jeu le 5 septembre dernier lors de la défaite du Fenerbahçe (1-2) à la maison contre le Besiktas ; cette fois, il était titulaire pour le déplacement au Galatasaray.

Malheureusement pour Lukaku, le Fener a subi une nouvelle défaite, sur le même score (2-1), face à son autre rival ancestral. C'est une vieille connaissance du championnat de Belgique qui avait fait la différence par deux fois dès la première période, à savoir Victor Osimhen, auteur d'un doublé (29e, 44e).

Lukaku s'énerve, mais ne marque pas 

Romelu Lukaku, pour autant, a vécu une soirée mouvementée : après même pas une minute de jeu, il se retrouvait tête contre tête avec Abdulkerim Bardakci, qu'il insultait à plusieurs reprises, en anglais... et en turc. Il s'en sort cependant bien.

S'il se créera quelques occasions, Lukaku ne parviendra cependant pas à tromper la vigilance de Cakir. C'est son coéquipier Irfan Kahveci qui va remettre Fenerbahçe dans le match un peu après l'heure de jeu (2-1, 61e). Le score ne bougera plus.

Ce derby était encore plus tendu que d'habitude car il était crucial : une victoire du Fener et les deux équipes se retrouvaient à égalité de points. Au lieu de cela, le Galatasaray compte désormais 6 points d'avance sur son grand rival.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Galatasaray Galatasaray 9 22 7 1 1 19-12 7 G P G G G
2. Amed SK Amed SK 9 20 6 2 1 20-10 10 G G P G G
3. Trabzonspor Trabzonspor 9 19 6 1 2 22-8 14 P G G G G
4. Besiktas Besiktas 9 18 6 0 3 18-10 8 G P G P G
5. Fenerbahce Fenerbahce 9 16 5 1 3 23-8 15 P G G G P
6. Kasimpasa Kasimpasa 9 16 4 4 1 13-9 4 G P P G G
7. Kocaelispor Kocaelispor 9 15 5 0 4 11-9 2 P G P P G
8. Erzurum BB Erzurum BB 9 14 4 2 3 8-12 -4 P G P G G
9. Corum FK Corum FK 9 13 4 1 4 18-15 3 G P G G P
10. Göztepe Göztepe 9 12 3 3 3 19-16 3 P P G G G
11. Alanyaspor Alanyaspor 9 12 3 3 3 9-11 -2 P G P P P
12. Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 9 11 3 2 4 12-14 -2 P G P G P
13. Rizespor Rizespor 9 10 3 1 5 11-15 -4 G P P P P
14. Konyaspor Konyaspor 9 8 2 2 5 6-9 -3 G P P P G
15. Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 9 8 2 2 5 9-15 -6 P P P P P
16. Genclerbirligi Genclerbirligi 9 8 2 2 5 7-18 -11 P P P P P
17. Samsunspor Samsunspor 9 4 1 1 7 8-21 -13 P P P P P
18. Eyüpspor Eyüpspor 9 3 1 0 8 2-23 -21 P P P P P
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Eyüpspor Eyüpspor 0-1 Kasimpasa Kasimpasa
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 1-3 Erzurum BB Erzurum BB
Samsunspor Samsunspor 1-2 Amed SK Amed SK
Konyaspor Konyaspor 2-0 Genclerbirligi Genclerbirligi
Göztepe Göztepe 2-0 Corum FK Corum FK
Besiktas Besiktas 2-0 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Rizespor Rizespor 3-4 Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Galatasaray 2-1 Fenerbahce Fenerbahce

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