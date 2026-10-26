Pas de but et la défaite pour Lukaku dans le derby d'Istanbul face au Galatasaray

Romelu Lukaku était titulaire ce lundi soir dans le derby d'Istanbul opposant Galatasaray à Fenerbahçe. Le Diable Rouge a eu plusieurs occasions, mais n'a pas trouvé le chemin des filets et son équipe s'est inclinée.

Deuxième derby d'Istanbul, et deuxième défaite pour Romelu Lukaku cette saison. Le Belge n'était que monté au jeu le 5 septembre dernier lors de la défaite du Fenerbahçe (1-2) à la maison contre le Besiktas ; cette fois, il était titulaire pour le déplacement au Galatasaray.

Malheureusement pour Lukaku, le Fener a subi une nouvelle défaite, sur le même score (2-1), face à son autre rival ancestral. C'est une vieille connaissance du championnat de Belgique qui avait fait la différence par deux fois dès la première période, à savoir Victor Osimhen, auteur d'un doublé (29e, 44e).

Lukaku s'énerve, mais ne marque pas

Romelu Lukaku, pour autant, a vécu une soirée mouvementée : après même pas une minute de jeu, il se retrouvait tête contre tête avec Abdulkerim Bardakci, qu'il insultait à plusieurs reprises, en anglais... et en turc. Il s'en sort cependant bien.

Önce 3 kez fck you diyo anlamadığını düşünüp türkçe sövüyor sonra https://t.co/3zigGxltyg — Crowley (@CrowleyMoz) October 26, 2026

S'il se créera quelques occasions, Lukaku ne parviendra cependant pas à tromper la vigilance de Cakir. C'est son coéquipier Irfan Kahveci qui va remettre Fenerbahçe dans le match un peu après l'heure de jeu (2-1, 61e). Le score ne bougera plus.





Ce derby était encore plus tendu que d'habitude car il était crucial : une victoire du Fener et les deux équipes se retrouvaient à égalité de points. Au lieu de cela, le Galatasaray compte désormais 6 points d'avance sur son grand rival.