Des nouvelles de Matthieu Epolo après son choc avec Rafiu Durosinmi lors de Genk - Standard

De bonnes nouvelles de Matthieu Epolo après son contact avec Rafiu Durosinmi lors de la rencontre entre Genk et le Standard, ce dimanche. Le portier des Rouches a été un peu sonné, mais va bien et ne souffre d'aucune blessure importante.

C'était évidemment l'un des grands tournants de cette rencontre opposant le Racing Genk au Standard, ce dimanche, et remportée par les Limbourgeois (2-1).

Alors que Junya Ito venait d'ouvrir le score sur corner, Matthieu Epolo a été exclu après avoir arrêté fautivement Rafiu Durosinmi aux abords de la surface.

Le portier congolais des Rouches est sorti de sa cage alors que cela ne semblait pas tellement nécessaire et a touché le ballon du bras en dehors de son rectangle, ce qui lui a valu l'exclusion.

Matthieu Epolo est sonné, mais va bien

Mais dans sa sortie, réalisée quasiment la tête la première, Matthieu Epolo a aussi reçu un coup de genou de l'attaquant nigérian au visage. Le jeune gardien est donc resté au sol quelques instants, K.-O., avant de se relever, de recevoir son carton rouge et de quitter ses partenaires.

De quoi, évidemment, semer l'inquiétude au sein du staff médical, Epolo ayant été déterminant pour le Standard depuis le début de la saison malgré son erreur de ce dimanche. Le contact, de plus, paraissait assez violent, et quelques sueurs froides ont parcouru le stade.



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Plus de peur que de mal, cependant, pour le gardien de 21 ans. Selon les informations qui nous parviennent, Matthieu Epolo a été un peu sonné par ce gros impact, mais va bien et ne risque donc pas une absence prolongée. Seule une suspension pourrait donc le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines.