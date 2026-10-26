Quand le site du Ballon d'Or annonce officiellement la victoire... de plusieurs joueurs !

Fameuse boulette de la part des administrateurs du site officiel du Ballon d'Or. A quelques heures de dévoiler le lauréat du trophée ce lundi soir à Londres, plusieurs des favoris à la victoire ont été annoncés vainqueurs !

"Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026 : voici ses buts les plus spectaculaires et importants cette année" : voilà l'un des titres que l'on a brièvement pu lire ce lundi soir, alors que le classement du Ballon d'Or 2026 est en train d'être révélé au moment d'écrire ces lignes.

Certains ont pu se demander si c'était une énorme boulette réduisant le suspens à néant et annonçant à l'avance que l'Anglais était sacré Ballon d'Or. Mais bien vite, ils ont pu se "rassurer" : le même post a été effectué... pour Lamine Yamal et Kylian Mbappé !

Ces posts sont naturellement préparés à l'avance, afin que le "bon" vainqueur puisse être annoncé à l'instant où son nom est officiellement annoncé à Londres, où se tient ce lundi soir la cérémonie du Ballon d'Or 2026.

Est-ce Yamal, Kane ou Mbappé qui sera sacré ?

Reste une question : ces trois hommes sont les seuls à avoir vu leur nom être annoncé par erreur ce soir. Cela signifie-t-il qu'ils formeront le podium, sachant que généralement, les noms sont annoncés à la suite les uns des autres jusqu'au top 3 afin de créer un suspens concernant les trois derniers noms ? La réponse dans quelques heures.

Au moment d'écrire ces lignes, nous nous approchons du top 10 du Ballon d'Or, révélé au compte-gouttes par le média L'Equipe, co-organisateur et sponsor du trophée.



