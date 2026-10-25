"Un jour, il deviendra le meilleur de tous les temps" : Eden Hazard convaincu qu'un Diable marquera l'histoire

Eden Hazard a composé son onze idéal avec Robert Pirès et a placé Thibaut Courtois et Vincent Kompany parmi les meilleurs à leur poste.

Eden Hazard a joué avec pas mal de légendes au cours de sa carrière, à Chelsea, au Real Madrid et avec la Belgique. Mais quand il doit composer son onze de rêve avec Robert Pirès, l'ancien Diable Rouge n'a pas oublié ses compatriotes Thibaut Courtois et Vincent Kompany.

Thibaut Courtois très encensé

Hazard a expliqué ses choix aux côtés dans une vidéo tournée lors de la 33e Assemblée générale de l'ECA. "Le meilleur gardien ? Thibaut Courtois. Je pense qu'un jour il deviendra le meilleur de tous les temps", a-t-il déclaré. L'ancien Diable estime que son compatriote peut marquer l'histoire du football.

Hazard a rappelé l'importance de Courtois dans sa carrière. "Un joueur d'une autre classe. Il était excellent dans tous les domaines et nous a sauvés si souvent. J'ai gagné tant de titres grâce à lui". Les deux Belges ont partagé le vestiaire à Chelsea, au Real Madrid et en sélection nationale.

Vincent Kompany aux côtés des plus grands défenseurs

L'ancien capitaine de Manchester City a eu droit aux compliments de Hazard. "Si l'on parle des défenseurs des vingt dernières années, John Terry, Sergio Ramos et Kompany figurent parmi les cinq ou six meilleurs".



"John était ambidextre, et tous trois étaient de grands leaders. Si ces gars-là prenaient la parole avant un match, on avait envie de jouer pour eux".