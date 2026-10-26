🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

Mika Godts a enfin débloqué son compteur avec le PSG. Mais après la victoire, il a tenu à rendre hommage à son "rival" et surtout coéquipier Khvisha Kvaratskhelia, qui sera absent pour de longs mois.

C'était un superbe moment pour Mika Godts ce lundi soir, lors de PSG-OL : déjà auteur d'un assist un peu anecdotique mais qui comptera pour ses statistiques, le Diable Rouge a ensuite enfin débloqué son compteur parisien. D'un bel enchaînement, il a fait 2-0 et scellé la victoire du PSG.

Après la rencontre, Godts s'est présenté au micro des médias et s'il savourait bien sûr ce premier but sous les couleurs de son nouveau club, ses pensées allaient surtout à son coéquipier Khvisha Kvaratskhelia.

Mika Godts pense à Kvaratskhelia

Le Géorgien s'est en effet occasionné une terrible blessure, à savoir une rupture du ménisque, qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la saison prochaine.

« On a gagné pour Kvara » Le superbe hommage de Godts à Kvaratskhelia et aux autres blessés du PSG #PSGOL https://t.co/Yx8GgCRU0E — CulturePSG (@CulturePSG) October 26, 2026

"On a beaucoup parlé avec Kvara, Ousmane et les autres joueurs blessés dans l'équipe. On est là pour eux, et ce soir, on a aussi gagné pour Kvara", déclare Godts en zone mixte après la rencontre dans des propos relayés par Culture PSG.



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Cette blessure de Kvaratskhelia donnera cependant l'occasion à notre compatriote d'obtenir un peu plus de temps de jeu après des semaines délicates. Mais quand un artiste comme Kvaratskhelia ne peut pas jouer, c'est tout le football qui y perd...