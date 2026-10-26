Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée
Photo: © photonews

Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.

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Le PSG club de l'année, Harry Kane gagne le trophée Gerd Müller

Champion d'Europe pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain a été sacré Club de l'année, se succédant à lui-même et devançant Arsenal, le Bayern Munich, Bodo/Glimt et Flamengo. Pas de surprise au vu du nombre de joueurs (8) parisiens nominés pour le Ballon d'Or.

Autre lauréat prévisible, car mathématique : avec 61 buts inscrits sur l'année civile, Harry Kane a remporté le trophée Gerd Müller qui récompense le joueur ayant scoré le plus de buts sur cette période. Reste à voir si l'Anglais repartira avec un deuxième trophée dans son escarcelle, à savoir le Ballon d'Or : il fait partie des grands favoris. 

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Bukayo Saka stoppe la série de trophées espagnols

Le voilà, le premier trophée de la soirée à ne pas être remis à un Espagnol - mais il est extrasportif. Bukayo Saka a en effet décroché le Trophée Socrates, qui récompense le joueur s’étant distingué pour ses actions caritatives et humanitaires. L’international anglais est ici célébré pour sa fondation finançant des opérations médicales dans plusieurs pays défavorisés.

Jusqu'ici, la rafle de prix espagnole était totale, tant du côté masculin que féminin, avec Lamine Yamal, Luis de la Fuente, Unai Simon, mais aussi l'entraîneur du FC Barcelone féminin Pere Romeu, la jeune Vicky Lopez et la gardienne Cata Coll (FC Barcelone). 

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Luis de la Fuente coach de l'année, Unai Simon gardien de l'année

L'Espagne continue sa moisson après le titre de Jeune de l'année de Lamine Yamal. Le trophée Johan Cruyff, qui récompense l'entraîneur de l'année, a sans surprise été remporté par Luis de la Fuente, qui a remporté la Coupe du Monde 2026 à la tête de la Roja. De la Fuente devance Mikel Arteta, Luis Enrique, Unai Emery et Vincent Kompany, seul entraîneur non-espagnol à être nominé. Il succède à Luis Enrique, dont la deuxième Champions League remportée d'affilée avec le PSG n'aura donc pas suffi. 

Unai Simon, le gardien de la Roja et de l'Athletic Bilbao, élu Gardien de la Coupe du Monde, a quant à lui remporté le Trophée Lev Yashin. Il devance notamment Thibaut Courtois, ce qui confirme donc qu'aucun Belge ne remportera de trophée ce soir.

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Lamine Yamal remporte le Trophée Kopa pour la troisième année d'affilée

Est-ce un signe qu'il ne remportera pas le trophée tant convoité ? Toujours est-il que Lamine Yamal a remporté le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de l'année. Il se succède à lui-même : c'est la troisième fois d'affilée que Yamal, 19 ans, est désigné meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. Aucun autre joueur n'a remportée le Trophée Kopa plus d'une fois, et aucun joueur n'a jamais remporté ce trophée et le Ballon d'Or.

Modeste, Lamine Yamal lui-même a estimé ne pas forcément mériter ce trophée, et affirme qu'il l'aurait personnellement donné à son coéquipier du Barça et de l'équipe d'Espagne championne du monde, Pau Cubarsi.

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Tessa Wullaert dans le top 20 du Ballon d'Or féminin

S'il n'y a pas de joueur belge nominé au Ballon d'Or masculin, une Belge fait bien partie des 30 prétendantes au trophée féminin. Tessa Wullaert, pour ses nombreux buts inscrits avec l'Inter Milan et Côme en Italie, a en effet été nominée pour la première fois de sa carrière. Son classement est désormais connu : la Red Flame termine à une belle 19e place.

Tessa Wullaert est la première joueuse belge de l'histoire à avoir eu l'honneur de faire partie des nominées au Ballon d'Or. À 33 ans, alors qu'elle a passé la barre des 100 buts en équipe nationale cette année et compte déjà 6 Souliers d'Or belges, elle confirme son statut de meilleure joueuse de l'histoire de notre football.

Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.

En attendant que les dernières places soient révélées, L'Equipe a dévoilé au compte-gouttes les joueurs classés de la 30e à la 11e place, dévoilant par extension l'identité des 10 joueurs qui composeront le top 10 du Ballon d'Or 2026.

Le classement du Ballon d'Or 2026

30/29. Sadio Mané (Al Nassr/Sénégal), William Saliba (Arsenal/France)

28. Julian Quiñones (Al-Qadsiah/Mexique)

27. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

26. Dayot Upamecano (Bayern Munich/France)

25. Marquinhos (PSG/Brésil)

24. Luis Diaz (Bayern Munich/Colombie)

23. Nuno Mendes (PSG/Portugal)

22. Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine)

21. Gabriel (Arsenal/Brésil)

20. Willian Pacho (PSG/Equateur)

19. Joao Neves (PSG/Portugal)

18. Marc Cucurella (Real Madrid/Espagne)

17. Vinicius Jr (Real Madrid/Brésil)

16. Ferran Torres (PSG/Espagne)

15. Declan Rice (Arsenal/Angleterre)

14. Vitinha (PSG/Portugal)

13. Achraf Hakimi (PSG/Maroc)

12. Pau Cubarsi (FC Barcelone/Espagne)

11. Jude Bellingham (Real Madrid/Angleterre

Les dix finalistes du Ballon d'Or : 

Les dix finalistes du trophée sont donc, dans un ordre qu'il faut encore définir : 

Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Khvisha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rodri et Fabian Ruiz. 

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