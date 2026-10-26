Ballon d'Or : Lamine Yamal remporte déjà un premier trophée, l'Espagne domine la soirée

Depuis Londres nous parviennent les updates de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 : qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Une poignée de favoris se dégage pour une victoire finale assez difficile à prédire.