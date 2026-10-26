Fin de l'idylle ou simple coup de mou pour le Sporting Charleroi ?

Battus 3-0 sur le terrain de l'Antwerp, les Zèbres de Mario Kohnen ne sont plus aussi séduisants depuis quelques semaines qu'en début de saison. Faut-il simplement y voir un coup de mou pas forcément illogique ou la fin du conte de fées pour les Carolos ?

Il vaut mieux perdre une fois 3-0 que trois fois 1-0. C'est ce que doivent se dire les supporters de Charleroi depuis le revers concédé par leurs couleurs au Bosuil, ce week-end.

Une rencontre lors de laquelle, à la surprise générale, les Zèbres n'ont... quasiment pas existé. Eux qui étaient si fringants, si piquants, si efficaces depuis le début de la saison. Charleroi est passé à côté de son sujet en terre anversoise.

Faut-il s'en faire ? Sur le plan comptable, non. Absolument pas, évidemment. Charleroi est encore quatrième, à quatre petites longueurs de La Gantoise et avec cinq points d'avance sur Anderlecht, cinquième.

La fin de la vie en rose au Mambourg ?

Mais dans le jeu, les joueurs de Mario Kohnen ont perdu de leur superbe depuis leur défaite subie face à l'Union début septembre, lors de laquelle ils auraient au moins mérité le point du partage.

La victoire à Zulte ? Étriquée, peu séduisante. Contre le Cercle ? Pas rassurante défensivement malgré les trois buts marqués. Au Standard ? Un énorme boost de confiance, mais ce choc wallon aurait pu basculer des deux côtés et les assez faibles Rouches n'ont pas été dominés outre mesure. À Mons ? Le chas de l'aiguille, les prolongations. Et à l'Antwerp, la chute.





Cette défaite de Charleroi n'est donc pas si surprenante que ça au vu des dernières semaines. S'agit-il d'un simple coup de mou d'un vrai concurrent au Top 4 ou de la fin de l'idylle d'une équipe qui prestait en surrégime depuis le début de la saison ? Les prochaines semaines, à commencer par la réception d'une RAAL qui prend enfin confiance, permettront d'y voir plus clair.