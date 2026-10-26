L'entraîneur de l'Atalanta fait une déclaration surprenante sur De Ketelaere, Capello en rajoute une couche

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Photo: © photonews

Charles De Ketelaere vit une saison difficile à l'Atalanta. Le Diable Rouge attend toujours son premier but en Serie A et fait face à des critiques de plus en plus nombreuses. Pourtant, Maurizio Sarri continue de croire en lui. « Nous attendons beaucoup de Charles. Il possède un énorme potentiel et nous continuons à croire en lui. Mais il doit commencer à se montrer décisif », a-t-il clairement déclaré.

Les critiques viennent notamment de Fabio Capello. L'ancien entraîneur désormais consultant estime que Charles De Ketelaere ne se montre actuellement pas assez dangereux. “Le problème n'est pas son manque de buts. Ce qui lui manque, ce sont des assists et des passes dangereuses”, a analysé Capello. Après un début de saison décevant, l'Atalanta n'occupe que la onzième place de Serie A.

Capello regrette l'ancien De Ketelaere

Selon Capello, la différence avec la saison dernière est surtout frappante. De Ketelaere était alors important dans le jeu offensif de l'Atalanta, même si son apport personnel en termes de buts restait limité. “Il ne met plus les adversaires en difficulté. Avant, il était normal qu'il crée deux ou trois occasions par match, mais cela n'arrive plus aujourd'hui. Le vrai De Ketelaere manque un peu”, a-t-il jugé.

Les chiffres montrent que le Belge cherche encore sa meilleure forme. Son dernier but en championnat remonte au 11 janvier. Cette saison, il compte toutefois déjà trois assists, mais il doit encore trouver ses repères dans le nouveau système. Le match contre Frosinone a déjà semblé constituer un pas dans la bonne direction.

Sarri admet que le remplacement de De Ketelaere s'est avéré une erreur

Face à Frosinone, De Ketelaere s'est à nouveau montré. Il a provoqué un penalty et délivré un assist, jouant ainsi un rôle important dans la production offensive de son équipe. Pourtant, la rencontre s'est terminée sur un spectaculaire 4-4. L'Atalanta a encore laissé filer son avance après la sortie de De Ketelaere, à environ un quart d'heure du terme.


Après la rencontre, Sarri a reconnu son erreur. "J'attendais davantage des remplaçants, Gianluca Scamacca et Lazar Samardzic. Nous avons sorti De Ketelaere afin d'apporter davantage de sécurité défensive, mais avec le recul, ce n'était pas le bon choix".

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