"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

Battu par Dender en Coupe, Casper Nielsen n'a pas tourné autour du pot. Il réclame du temps, tout en reconnaissant que le Standard est très en retard sur ses ambitions.

"Je sais que vous, et tout le monde dans un club comme celui-ci, vous attendez à ce qu’on gagne beaucoup plus", a déclaré Casper Nielsen. "Mais il faut reconnaître qu’il nous reste beaucoup de travail avant d’en arriver là."

Casper Nielsen comprend la colère des supporters du Standard

Nielsen voit malgré tout des points positifs. "Je vois des progrès, bien sûr, mais c’est difficile, sans résultat, de venir ici et dire qu’on a fait des bonnes choses. Aujourd’hui, seul le résultat comptait." Selon lui, le Standard doit aller de l’avant : "On doit continuer et travailler dur."

La déception était immense dans le vestiaire. "On doit être très déçus aujourd’hui, parce que ce n’était pas assez. Il faut en tirer des leçons", a-t-il insisté. Il comprend parfaitement la frustration des fans. "Ils sont fâchés, évidemment, mais j’espère qu’on est les plus déçus. C’est du football, et le football, c’est des émotions."

Nielsen estime que le Standard n’a pas fait un mauvais match

Pour Nielsen, le Standard avait bien commencé. "Je pense qu’on avait tous un bon feeling. On est bien entrés dans le match et on a été dominants dans plusieurs aspects. On offre trois buts et on manque de tranchant. À 2-2, on a deux énormes occasions pour le 3-2. On doit les mettre."

"Une semaine ça va, la suivante non. On veut tous gagner chaque semaine, mais il faut analyser autrement. Si on construit quelque chose et qu’on crée une équipe, il faut regarder la performance. Je n’ai pas l’impression qu’on a fait un mauvais match, mais on doit être plus malins et montrer plus d’expérience", a conclu l'ancien Brugeois.