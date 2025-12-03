Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

Dennis Ayensa a très peu goûté à la défaite sur le terrain de Dender. Il s'était montré assez frustré à l'interview.

"Bien sûr, ils fêtent beaucoup, mais si vous regardez le championnat, ils n’ont pas grand-chose à fêter" : en commentant ainsi la victoire de Dender, Dennis Ayensa s'était attiré les foudres des supporters. De ceux de Dender, mais aussi chez les Rouches, qui ne veulent pas d'une telle mentalité dans l'équipe.

Conscient de la maladresse de son intervention, l'attaquant du Standard a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour revenir sur son interview (à retrouver ici en intégralité). Avec le recul, il regrette avoir réagi de la sorte.

"Après une nuit de réflexion, je tiens à m'excuser pour mes propos tenus hier lors de l'interview après le match. À ce moment-là, je n'ai pas été un bon perdant et je me suis laissé emporter par mes émotions", commence-t-il dans sa story Instagram.

Très marqué par la défaite

"J'étais évidemment très frustré et déçu d'avoir perdu cette rencontre, et j'ai exprimé cela à travers une mauvaise déclaration envers Dender, qui avait simplement célébré sa victoire. Je leur souhaite tout le meilleur pour la prochain tour en Coupe et beaucoup de réussite pour la suite de la compétition", conclut Ayensa.

Lire aussi… Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"›L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise fait profil bas. Mais pas sûr que cela suffira à lui garantir un accueil chaleureux lors de la prochaine visite du Standard à Dender. Hasard du calendrier, les Liégeois y retourneront dans deux semaines en championnat.