Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Décidément, le Standard de Liège manque de chance avec ses défenseurs : Ibrahim Karamoko a été obligé de céder sa place après seulement 21 minutes de jeu face à Dender.

Le Français s'est assis et a appelé les soigneurs suite à un duel anodin avec Mohamed Berte. Difficile de dire pour le moment de quoi il souffre réellement, mais cela est évidemment un gros coup dur pour le Standard dans ce début de match.

Ibrahim Karamoko a été remplacé par Ibe Hautekiet, qui n'a donc pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer. Hautekiet avait déjà joué 90 minutes face à Malines la semaine dernière après être resté sur le banc contre Zulte Waregem.

Une longue liste de défenseurs blessés

La liste des défenseurs blessés au Standard était déjà longue avant le coup d'envoi : Boli Bolingoli, David Bates, Marlon Fossey et Daan Dierckx. L'ailier Rafiki Saïd est le seul joueur non défensif à être dans la liste des blessés.

Au moment où ces lignes sont écrites, les Rouches mènent 1-2 et sont donc en bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale. Les Rouches se doivent de s'imposer face à la lanterne rouge de Pro League pour poursuivre leur aventure dans la compétition.

