Interview Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"
Photo: © photonews

Le Standard sera favori de son 1/8e de finale de Coupe de Belgique, qui aura lieu ce mardi soir à Dender. En conférence de presse, Vincent Euvrard a confié que retourner dans son ancien club sera spécial, et que la lanterne rouge sera tout sauf un oiseau pour le chat.

Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse, ce lundi, pour évoquer le déplacement des Rouches à Dender en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Le T1 du Standard a d'abord fait le point sur l'infirmerie et a confirmé les forfaits de Boli Bolingoli, David Bates, Marlon Fossey, Rafiki Saïd et Daan Dierckx. Adnane Abid et Marco Ilaimaharitra sont, en revanche, bien de retour dans l'effectif.

Un déplacement à Dender spécial aux yeux de Vincent Euvrard, qui a commencé la saison au stade Van Roy. "Ce sera un autre défi, un match à élimination directe. Pour moi, revenir à Dender sera spécial. Je pense toujours à ce club avec beaucoup de chaleur. On a vécu une saison magnifique, ma première saison en D1A. Ce qu'on a construit ensemble et les relations avec les joueurs, c'était exceptionnel. C'est un club magnifique, avec des supporters magnifiques, qui fait des choses exceptionnelles avec les moyens qu'ils ont."

Dender sera tout sauf un oiseau pour le chat

Dender est lanterne rouge de la Jupiler Pro League. Cependant, le club reste sur un bilan de 5 points sur 9 et a causé des problèmes à beaucoup de formations du championnat. Si le tirage au sort a été assez clément avec le Standard, Vincent Euvrard ne prend certainement pas cette rencontre à la légère.

"C'est un match qui sera difficile. Ils ont gagné à l'Antwerp, ils perdent de justesse contre le Club de Bruges, ils partagent avec Zulte à 11 contre 11, puis contre Westerlo. Ce n'est pas une équipe qui reçoit des claques de semaine en semaine. Dender a de véritables qualités, surtout offensivement. On devra être à 100 % pour l'emporter."

Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir"Ce qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est la normalité. C'était déjà le club avec le plus petit budget et le plus petit nombre de supporters la saison dernière. Cependant, ils n'ont pas perdu lors des trois derniers matchs, ils sont de plus en plus compétitifs. Je connais ce noyau, il y a beaucoup de joueurs très compétiteurs et ils sont capables de revenir au championnat."

Le Standard fait de la Coupe de Belgique un véritable objectif

Vincent Euvrard, en tout cas, a l'avantage de particulièrement bien connaître son futur adversaire, qu'il va retrouver pour la première fois depuis son arrivée sur le banc du Standard.

"C'est un atout de bien connaitre les individualités. Mais ce sont les joueurs qui vont jouer sur le terrain, et les joueurs de Dender seront extrêmement motivés. Leur système de base est resté le même qu'avec moi, en 3-5-2, mais chaque coach a ses propres principes et ses propres détails", a confié Vincent Euvrard, qui a assuré que la Coupe de Belgique n'était pas un bonus pour le Matricule 16, et que remporter les trois prochains matchs pour atteindre la finale était un véritable objectif. "J'aimerais la gagner au moins une fois", a-t-il ajouté en souriant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FCV Dender EH - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (02/12).

